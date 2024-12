Notti bianche, musica e altro: il programma per le feste 

Dopo il successo degli scorsi eventi a Villacidro proseguono gli appuntamenti delle notti bianche in occasione delle feste di Natale. «È stata una serata speciale, un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo evento. Sabato prossimo ci aspetta la terza notte bianca» ha dichiarato il sindaco Sollai dopo la serata di sabato scorso. Sabato è in programma “Bixinau de mesu”. La serata inizierà alle 18 con lo spettacolo di teatro di strada “Antico Baule in Bruscu”, al parco Dessì, mentre alle 19,30 suonerà l’Orchestra popolare sarda lungo via Repubblica. A seguire, alle 21,30 in via Parrocchia ci sarà un altro spettacolo musicale e la serata terminerà in via Repubblica con un dj set. Parallelamente, sono in programma altri eventi. Il 27 alle 15 ci sarà la proiezione di film per bambini nel teatro San Giovanni Bosco. Il 28 dicembre si terrà la 28esima edizione del Miracolo di Natale in piazza Santa Barbara, mentre il 29 si svolgerà la tombolata delle famiglie al teatro San Giovanni Bosco. A gennaio, il 5, la parrocchia di Sant’Antonio ospiterà l’evento musicale “Aspettando la Befana”. Chiuderà il calendario il Presepe vivente, previsto per il 6 gennaio in piazza Lavatoio.

RIPRODUZIONE RISERVATA