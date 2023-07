Notti bianche in riva al mare 

Non solo al centro, ma anche verso il mare. Le notti bianche sulle strade dello shopping di Tortolì restano un punto cardine degli eventi estivi nella cittadina, ma da quest’anno l’organizzazione (Pro Loco Rocce Rosse) e il Comune, che patrocina la manifestazione, si spostano anche a Arbatax e Porto Frailis, località suggestive che da tempo invocano un coinvolgimento nelle manifestazioni estive sotto le stelle. Nella bozza elaborata dal direttivo della Pro Loco figurano 10 appuntamenti al centro di Tortolì, come di consueto lungo la passerella tra corso Umberto e via Monsignor Virgilio, e 6 tra il borgo marinaro e Porto Frailis. Queste ultime si terranno in giorni diversi dagli appuntamenti in centro proprio per convogliare i visitatori verso il mare.

La novità

Le notti bianche raddoppiano: al collaudato appuntamento del giovedì nel centro cittadino si aggiungono 6 date tra Arbatax e Porto Frailis. L’idea di ravvivare la zona rivierasca è della Pro Loco, presieduta da Fabrizio Palmas, che ha trova sponda nell’assessorato al Turismo, di cui Rita Cocco è titolare. «Ci teniamo a estendere concretamente uno degli eventi più importanti che, da anni nel periodo estivo, anima Tortolì». Ad affermarlo è Rita Cocco, 35 anni, che ricopre la carica istituzionale da poche settimane. «Lo ribadisco: il nostro obiettivo è coinvolgere tutta la comunità attraverso la promozione turistica con eventi che abbraccino sia Tortolì che Arbatax», afferma Fabrizio Palmas (38), numero uno della Pro loco. Ma per raggiungere gli obiettivi prefissati serve un gioco di squadra: «L’obiettivo è organizzare 16 serate in totale. Chiaro, però, che abbiamo bisogno del supporto collettivo, dai commercianti alle istituzioni. Siamo fiduciosi che ciò avvenga».

Le reazioni

L’idea ad Arbatax e a Porto Frailis è stata accolta con piacere. «Può darsi sia un inizio. Per muoversi un tantino di più rispetto al passato ci vuole pochissimo», dice Natale Canu (73), dell’associazione commercianti e residenti di Porto Frailis. In linea con la strategia della Pro loco, che vuole fare squadra per raggiungere la meta, anche l’associazione di quartiere insegue l’unità: «Convergiamo tutte le forze sulla Pro loco, pur mantenendo in piedi l’associazione, per evitare frazionamenti. Chissà, questa può essere davvero la soluzione ideale per uno sviluppo». Sabrina Caredda (53), operatore turistico, saluta di buon grado l’iniziativa: «Finalmente si concretizza l’idea di decentrare gli eventi. A questo punto spero anche che si possa riattivare il punto informazioni della Pro Loco. Sarebbe importante per la promozione turistica del territorio».

