Notti bianche, gli affari volano 

Negozi aperti, laboratori per bambini e stavolta anche il fascino senza tempo della musica tradizionale sarda. Il quinto appuntamento di “Shopping sotto le stelle” va in archivio col segno più, complice la concomitanza con la seconda giornata del Festival internazionale del Folklore. Una piazza Eleonora traboccante di pubblico ha ammirato le esibizioni di alcuni dei gruppi più apprezzati dell’Isola che prima di salire sul palco hanno sfilato per le vie cittadine. Accanto ai padroni di casa del gruppo folk Città di Oristano, anche i colleghi della Città di Tempio, il Gruppo Folk Tradizioni Popolari di Macomer, il Tenore Populu Sardu di Oliena e Andrea Pisu. Un connubio fortunato quello tra l’evento promosso dal Comune di Oristano con il contributo della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Oristano, della Pro loco e la collaborazione della Consulta Giovani (ieri terza ed ultima serata) e la manifestazione targata Confcommercio che da anni si rinnova i martedì di luglio e agosto con l’obiettivo di rivitalizzare il centro storico e sostenere le attività locali.

Gli affari

«I riscontri sono positivi - dice la direttrice dell’associazione Sara Pintus - ottimi i risultati per bar ristoranti pizzerie e gelaterie. Bene anche profumi e accessori, mentre le vendite di articoli di moda rispetto alle prime settimane registrano una flessione, che definiamo fisiologica». Turisti e visitatori apprezzano, confermano gli operatori dell’ospitalità, qualche criticità invece è legata alla rimozione delle auto in sosta. «Nonostante la comunicazione massiva e multilingue - aggiunge Sara Pintus - continua a creare disagio. In tal senso invitiamo tutti i commercianti ad affiggere nelle proprie vetrine la comunicazione che abbiamo predisposto».

Gli eventi

Sul fronte spettacoli (quelli autofinanziati dai commercianti) qualcosa in più si potrebbe fare. «Secondo gli esercenti sono troppo pochi e insufficienti a coprire, in due ore e in forma itinerante, tutto il centro» conclude la direttrice di Confcommercio, che ricorda: «La quota di adesione è molto bassa, 140 euro per tutti i martedì, e se aderiscono in pochi non si può fare tanto nonostante la disponibilità del museo diocesano ad offrire iniziative culturali e dell'amministrazione che contribuisce in modo importante all'evento». Resta comunque «uno dei più importanti eventi dell'estate oristanese che dimostra come fare rete e lavorare insieme porti sempre a grandi soddisfazioni e importanti successi». Stasera, intanto, alle 21, ad animare piazza Eleonora arriva l’”After Echo string quartet”, formazione tutta al femminile che in un viaggio alla scoperta della musica dal ’600 ai giorni nostri proporrà lo spettacolo “BaRock”. L’evento è offerto dal Centro commerciale naturale Centro città con il contributo del Comune e della Pro Loco.

