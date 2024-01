Notti bianche aspettando Carnevale 

Ogni momento libero è dedicato alla preparazione del Carnevale. Sesta edizione della sfilata asseminese: appuntamento sabato 10 febbraio. Nei garage, nei capannoni, nelle cantine, si allestiscono carri allegorici e si preparano maschere per i gruppi ma anche costumi singoli all’insegna del divertimento più puro per una festa che anche ad Assemini è sentita ed attesa.

I gruppi

Ci saranno quattro carri asseminesi, due carri (da Decimomannu e Capoterra), tre gruppi a pied (uno proveniente da Uta) e un gruppo di maschere tradizionali. L’associazione “Sa Girandhula” proporrà il carro allegorico dedicato alla famiglia Addams in collaborazione con l’associazione Martin’s Latin Club.

Ci sono poi “I carristi bugiardi” che rappresenteranno il Medioevo. «Il nostro gruppo - dice il presidente Massimo Scalas, 54 anni – è nato nel 2018 proprio per realizzare carri allegorici per il carnevale. Parteciperanno circa 150 persone vestite con abiti medievali e ci porterà in giro il nostro pullman adattato per l’occasione a mo’ di castello».

Gli altri due carri sono dell’associazione “I Fenicotteri”, con lo spettacolo Milleluci, e dell’oratorio della Beata Vergine del Carmine, intitolato “Quando Assemini profumava di buono”, dedicato agli anni Ottanta asseminesi, quelli delle discoteche.

Non mancheranno i gruppi a piedi. Il “boomerang” con “Il mondo di Barbie” nasce da tre famiglie che si riuniscono per ideare e costruire i costumi e, con la scusa, passare del tempo insieme. «Già prima che uscisse il film – spiega Laura Piccini, 44 anni – avevamo immaginato di creare qualcosa di innovativo. Con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri, motto che ci permette di sognare. Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto a novembre e impieghiamo molte ore al giorno per realizzare i costumi. Obiettivo? Proporre alla Mattel una Barbie non ancora in commercio. Ma quali Barbie presenteremo è ancora un segreto». Il gruppo di San Pietro, infine, si vestirà alla messicana con il suo “Pueblo Bonito”, ispirato al film-cartone Incanto.

Tradizione e innovazione

Quello asseminese è sempre stato un carnevale dalla grossa valenza, tra i migliori della Sardegna. «Anno dopo anno l’amministrazione – dichiara l’assessora alla Cultura Jessica Mostallino – ha incrementato la somma destinata all’evento, arrivando quest’anno a 32mila euro. Ciò dimostra la volontà di voler far crescere un evento che piace alla collettività».

L’edizione 2024 avrà diverse di novità: «Il corteo – conclude l’assessora Mostallino – si svolgerà nelle due strade più importanti di Assemini, via Cagliari e via Sardegna, e terminerà nella piazza di Sant’Andrea. E ci sarà il concorso per il “miglior carro”, il “miglior gruppo a piedi” e la “migliore maschera singola”».

