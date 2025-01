Notti all’addiaccio nell’ex stazione 

La scena delle coperte e dei cartoni usati per ripararsi dal freddo non sta passando inosservata. Sono storie (e scelte personali) diverse e complicate quelle degli uomini che da tempo soggiornano così sotto il porticato dell’ex stazione: ma non è possibile escludere che alcune potessero essere affrontate se in città ci fosse stato, come sino a una decina di anni fa, un centro di accoglienza maschile.

La svolta

Però la svolta è ora imminente: il ripristino, grazie a un articolato progetto biennale da 200 mila euro in ambito Plus, è questione di settimane: scatteranno azioni assistenziali h24 e sarà di nuovo disponibile un luogo in cui la notte ospitare chi non ha più un tetto. A Carbonia un luogo che offriva un letto e un pasto caldo c’era già: lo aveva aperto lo scomparso don Giovanni Diaz nella frazione di Medadeddu. Aveva cessato l’attività nel 2017, sotto la ex Giunta M5S. La minoranza di centrosinistra si era opposta e poi, prima di porsi al governo della città, aveva inserito il punto nel programma elettorale. La riapertura del servizio è stata legata a un bando Pnrr e nel 2023 veniva dato per imminente il varo del progetto che prevede di individuare come centro di accoglienza maschile la sede di via Mazzini, con una decina di posti letto disponibili fra alcune settimane. Il progetto include anche il pronto intervento telefonico per le chiamate di emergenza sociale (già sperimentato a Bacu Abis e ora è nell’ex Tribunale). «Siamo vicini al decollo del programma – spiega l’assessore alle Politiche sociali Paolo Moi – è prevista la settimana prossima una riunione decisiva». L’amministratore, dirigenti e funzionari dei servizi sociali seguono quotidianamente quanto sta accadendo nell’ex stazione: «Stiamo monitorando con estrema attenzione e cercando di capire come intervenire – sottolinea Moi – ma ci sono situazioni delicate e complesse che vanno oltre la nostra competenza».

Il piano

Il progetto del centro di accoglienza, contemplato nell’acronimo Pr.in.s (Pronto intervento sociale) vede in campo il Comune, capofila del Plus, e alcuni sodalizi che da anni fanno dell’assistenza ai poveri la loro missione. Sono partner il “Pane e le rose”, le “Api”, la coop “Ali” e il centro “Don Vito Sguotti”. «La firma della convenzione è prevista a giorni – afferma la presidentessa del Pane e le rose Federica Ballocco - apprezziamo questa inversione di rotta e il tavolo di co-progettazione che ha permesso a vari soggetti di fondere progetti e competenze».

