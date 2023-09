Notti al Poetto, allarme sicurezza 

Quando va bene si finisce in ospedale dopo una scazzottata o un’aggressione, per poi ritornare a casa con pochi giorni di prognosi per le ferite riportate. Ma nel far west delle notti al Poetto, alimentate dall’alcol in corpo, il pericolo di essere coinvolti in una rissa con coltelli oppure di essere minacciati e rapinati sembra essere sempre più probabile. Le forze dell’ordine presidiano il lungomare, soprattutto nelle zone dove ci sono locali e discoteche, anche nel tratto quartese. Ma tenere sotto controllo ogni metro quadrato della spiaggia e dei parcheggi è impossibile. E soprattutto gli episodi di microcriminalità sono imprevedibili: i gruppetti, anche di giovanissimi, in cerca di soldi facili agiscono senza avere dei piani precisi. E che ci sia un problema sicurezza al Poetto lo confermano gli episodi avvenuti in questi mesi. L’omicidio di inizio agosto, nel lungomare quartese con una coltellata per una sfida a chi fosse stato capace a bere di più, le rapine sotto la minaccia di una “lama”, gli scippi e le scazzottate, senza contare i furti messi a segno anche in spiaggia durante il giorno. E nell’ultimo weekend ecco il nuovo episodio con un giovane finito in ospedale per essersi difeso da un tentativo di rapina per evitare di farsi rubare l’orologio da un aggressore.

Divertimento e rischi

Era stato lo stesso questore di Cagliari, Paolo Rossi, dopo il delitto avvenuto proprio al Poetto, in una zona di locali e discoteche, a evidenziare: «Non è accettabile che una serata di divertimento possa trasformarsi in un fatto di sangue». Aveva ribadito la necessità di fare il possibile sul fronte della prevenzione e della repressione, ma che certamente questo non basta. Serve altro. «Esistono», aveva sottolineato con delle parole che restano di un’attualità disarmante, «delle restrizioni con le ordinanze dei sindaci, ci sono i controlli delle forze dell’ordine come disposto dalla Prefettura. Purtroppo ci troviamo davanti a un problema di educazione e formazione, una questione sociale di non facile soluzione».

Le bande

I gestori dei locali notturni e delle discoteche presenti nel lungomare del Poetto collaborano. Il più delle volte hanno il personale che si occupa della sicurezza e ci sono le telecamere. Così aggressioni, rapine e scontri tra gruppi si spostano all’esterno: in spiaggia, nei parcheggi delle auto o nelle zone d’ombra, spazi difficilmente controllabili. Così è accaduto nella notte tra sabato e ieri al trentenne quartese picchiato, per un tentativo di rapina, all’altezza dell’ippodromo. E prima era successo a un altro trentenne, la notte di Ferragosto, minacciato con un coltello da due giovani (uno minorenne) e costretto a consegnare il suo monopattino. I malviventi erano stati poi arrestati dai carabinieri. E non erano mancati altri episodi di microcriminalità. Furti in spiaggia, risse ma anche lo spaccio di droga. E lo stesso questore aveva ammesso: «La Polizia e le altre forze dell’ordine arrestano spesso i responsabili. Purtroppo le discussioni che degenerano in rissa o liti, per futili motivi e per il troppo alcol, non possono essere previste». Così anche al Poetto l’allarme malamovida e criminalità non può essere sottovalutato.