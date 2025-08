Notti al museo fra libri e cultura 

L’estate si accende di cultura con il ritorno di “Notti d’estate al museo”, rassegna letteraria ospitata dal Museo diocesano arborense. In collaborazione con il progetto “Leggendo ancora insieme”, per tutto agosto il giardino del museo si trasformerà in un palcoscenico all’aperto dove letteratura, arte e dialogo si incontrano per regalare al pubblico serate intense e suggestive. Il via è fissato oggi alle 21. Si comincia con un incontro poetico e introspettivo: Silvia Dorascenzi accompagnerà il pubblico nel suo universo con “Al cosmo domando”, un libro che guarda alle stelle per parlare di sé. A dialogare con l’autrice ci sarà Giulia Pais, mentre le letture saranno affidate a Manuela Lucchesu. Domani il protagonista sarà Alessandro De Roma, che presenterà il nuovo romanzo “Il principe rosa”. Una storia che tocca corde profonde, tra identità e sentimenti, ad accompagnarlo nella conversazione, Sabrina Sanna. Due serate speciali che aprono un ciclo di cinque incontri: la rassegna proseguirà il 19, 26 e 28 agosto con altri tre eventi di grande interesse. Ogni incontro è a ingresso libero, e fino alle 23 sarà anche possibile visitare le sale del museo, scoprendo le esposizioni permanenti e le mostre temporanee, con un biglietto speciale a costo di 5 euro. ( m.g. )

