Prima il problema erano le armi. Senza pistola gli agenti della Polizia locale non potevano prestare servizio la notte. Così un paio di anni fa la questione era stata finalmente risolta o perlomeno, sembrava: arrivato l’armamento era stato annunciato un imminente terzo turno dei vigili urbani dalle 21 in poi. Invece di notte gli agenti, anche se ora hanno la pistola, continuano a restare a casa. A parte la presenza in occasione di feste e iniziative, un terzo turno in aggiunta a quello della mattina e della sera, non è mai stato avviato.

Pochi agenti

A spiegarne i motivi è il vice comandante della Polizia locale, Antonello Angioni: «Alcuni servizi notturni sono stati fatti per occasioni specifiche» appunto feste, rassegne e così via, tra cui anche alcuni servizi al Poetto assieme alle forze dell’ordine, «ma l’inizio il turno notturno partirà soltanto quando ci sarà un’aliquota di personale sufficiente per coprire non solo gli orari 7-17 e 14-21 ma anche 21 -02». Ritorna in ballo così il solito problema dei pochi agenti disponibili: in tutto il Comando non arrivano a 60 compreso il personale che sta negli uffici. Tanti sono andati in pensione negli ultimi due anni e altri lasceranno nel 2027.Di certo c’è che l’assenza degli agenti della Polizia locale negli orari notturni aumenta la sensazione di insicurezza in un periodo in cui furti, atti vandali e piccoli crimini si susseguono.

Delusione

«Avevano detto che il servizio notturno era imminente» dice Francesco Porcu, 71 anni, «come succede spesso non si è andati oltre gli annunci. Così se capita un incidente di notte devi chiamare polizia e carabinieri che hanno ben altro da fare». Efisio Mattana, 78 anni, aggiunge: «I vigili potrebbero fare le ronde nelle zone più a rischio per prevenire furti e danneggiamenti nelle attività commerciali. A Cagliari e in altri Comuni ci sono, non si capisce perché nella terza città della Sardegna invece vadano a casa alle 21». La situazione preoccupa anche Salvatore Congiu 65 anni: «Adesso le pistole le hanno, perché allora il turno notturno ancora non c’è? Sarebbero di aiuto ad esempio per arginare il raduno di teppisti e vandali nelle piazze e nei parchi». Se il problema è la carenza di personale, allora, suggerisce Lucia Puddu 49 anni, «che facciano nuove assunzioni e che portino l’organico a come era anni fa. Quartu ha bisogno di sicurezza soprattutto in certe zone come piazza IV Novembre».