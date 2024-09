«Notteggiando in versione invernale» 

Dar vita ad una sorta d’edizione di “Notteggiando invernale”. Così l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali anticipa un progetto che ha l’intenzione di prolungare il grande successo ottenuto dalle notti bianche estive.Il favore in termini di presenze ottenuto in ogni singola edizione a cadenza settimanale cominciata a luglio e conclusasi nella nottata di venerdì scorso, è stato così importante da spingere l’amministrazione comunale a meditare sulla possibilità di riproporre una formula rivisitata delle manifestazioni.

La proposta

«Chiaramente non a cadenza settimanale - specifica l’assessore competente Daniele Reginali - Ma nessuno ci vieta di proporre degli eventi simili a Notteggiando per alcuni fine settimana di ogni singolo mese». Reginali spiega il bilancio delle notti bianchi sia andato oltre ogni più rosea previsione ed aspettativa: «Siamo consapevoli che la formula classica proposta ogni venerdì faccia parte del dna dei cittadini iglesienti - prosegue - ma per quest’ultima edizione abbiamo voluto osare, sperimentando un format che proponesse in ogni singola manifestazione un tema specifico ed una nazione. Il tentativo è riuscito ed è stato in grado d’intercettare persino un ulteriore segmento turistico differente dal solito».Nella serata di venerdì scorso è andato in scena l’ultimo appuntamento della manifestazione; una sorta di chiusura dell’estate iglesiente, dove il protagonista è stato il dj Sandro Murru. Sono state migliaia le persone che hanno partecipato allo spettacolo. Piazza Sella per l’ennesima volta si è confermata il palcoscenico principe degli eventi estivi territoriali. «Fondamentale è stato il contributo di tutti i commercianti - specifica Reginali – hanno raccolto questa sfida sperimentale con tanto entusiasmo, mostrando che la città è pronta ad un ulteriore salto di qualità».

I commercianti

Gianmaria Graziano è il presidente dell’associazione di commercianti “Centro Storico Iglesias” e conferma la bontà in termini di presenze agli eventi: «Un afflusso di persone decisamente positivo, ma per esprimersi sulle ricadute che questi numeri hanno avuto sulle attività commerciali occorrerà analizzare i dati». La stessa associazione ha infatti in programma per la prossima settimana un incontro atto all’analisi delle ricadute economiche: «Occorrono dati oggettivi per poter valutare il successo anche da un punto di vista commerciale - prosegue Graziano - Concentreremo la nostra attenzione sulle attività, le cosiddette categorie “no food”, quelle che storicamente non ricavano un beneficio immediato dagli eventi».

