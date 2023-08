Notteggiando fa spazio al concerto di Ghali  

Questioni organizzative, di sicurezza e di opportunità. La decisione di anticipare il “Notteggiando” storicamente collocato il venerdì, al mercoledì del prossimo 23 agosto, è una dinamica figlia di una serie di motivazioni legate al concerto che il rapper Ghali terrà allo “Stadio Sportivo Monteponi” venerdì 25.

All’esibizione del noto cantante sono previste migliaia di presenze: «E per motivi legati anche all’ordine pubblico e prettamente organizzativi, si è deciso di non accavallare lo spettacolo con la serie di altri eventi inizialmente programmati per il Notteggiando della stessa giornata. - spiega l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - Così la classica “notte bianca” e tutti i suoi eventi previsti, è stata anticipata al mercoledì 23».

Il programma prevede infatti degli appuntamenti che non avrebbero meritato d’essere “trascurati” dall’avvento di Ghali; in piazza Sella alle 21:30 è prevista l’esibizione di Tony Esposito e del chitarrista iglesiente (noto per le importanti collaborazioni con artisti di fama internazionale) Dado Leo, mentre in piazza Lamarmora con inizio alle 21:00 andrà in scena “Su mustatzeddu fest”, una competizione sul prelibato piatto tipico della tradizione sarda. «Inoltre - continua Reginali - in accordo con il consorzio e l’associazione, le attività commerciali posticiperanno l’orario di chiusura, sia il mercoledì per Notteggiando, sia il venerdì per il concerto di Ghali».