Notte sulle Volanti tra liti e controlli 

Alle 23, sotto la questura, la riunione organizzativa dura pochi istanti: tutti sanno benissimo cosa fare. In un venerdì notte di inizio aprile, nel quadrante di competenza della Polizia, ci sono da controllare Sant’Elia, il Poetto e Pirri fino all’una, poi si passa ai quartieri del centro storico e a San Michele. La squadra “A” delle volanti entra in azione: tre le pattuglie di turno più quella del dirigente Massimo Imbimbo, impegnato nel coordinare le attività previste ed eventuali urgenze che dovessero capitare. E, come rinforzo, anche due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta. Tutti in costante contatto con la centrale operativa.

Ai domiciliari

Alle 23,10 due “pantere” raggiungono Sant’Elia. Ci sono da fare due controlli di persone ai domiciliari. Gli agenti verificano la presenza in casa degli arrestati ma anche che non ci siano altre persone oltre ai familiari. L’identificazione è rapida: «Confermiamo la presenza nella propria abitazione del controllato», è la comunicazione alla centrale operativa. Anche la seconda verifica va in porto senza colpi di scena. «Se non si dovesse trovare in casa la persona», spiega Imbimbo, dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico da cui dipende la Squadra volante, «iniziano le ricerche. In ogni caso scatta la denuncia che può portare in molti casi a misure cautelari più afflittive». I controlli proseguono tra i palazzoni: in giro pochissime persone di passaggio tra gli immancabili cumuli di rifiuti. E il posto di blocco in via Schiavazzi fa emergere solo situazioni regolari.

Donna molestata

L’opera preventiva funziona anche tra via Newton e viale Marconi, zona di discoteche e locali notturni. Poco prima di mezzanotte gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine bloccano diverse auto: i conducenti vengono identificati, vengono verificati i documenti personali e quelli delle auto. Intanto arriva una chiamata dalla centrale operativa: una donna ha chiamato il 112 per denunciare di essere stata importunata, mentre era alla guida della sua auto, in viale Diaz da un uomo che nel chiedere soldi al semaforo ha tentato di aprire lo sportello della vettura della donna. Una pattuglia raggiunge il luogo. La vittima viene sentita e il responsabile, conosciuto per i suoi precedenti, identificato e accompagnato in questura per ulteriori accertamenti. Scatta poi la denuncia e l’uomo, residente in un altro Comune, potrebbe ricevere il foglio di via.

Via Roma

Appena dopo l’una, i poliziotti raggiungono via Roma. Due chiacchiere, con identificazione, di alcuni senzatetto. E uno di loro, 55 anni di Stampace, ne approfitta per raccontare la sua storia: «Da giovane ho lavorato in Germania. Poi ho svolto una mansione in un cantiere per yacht a Genova. Da cinque anni vivo in strada un po’ per scelta e un po’ per caso». Gli agenti si spostano in piazza del Carmine: alla vista delle volanti, due gruppi di giovani stranieri si allontana rapidamente dalle panchine per sparire verso le viuzze di Stampace. E alla Marina, oltre ai frequentatori dei locali, poche le persone in giro. Anche piazza Sant’Eulalia è deserta. Si sente solo un vociare esagerato proveniente da un b&b. I poliziotti citofonano e invitano i ragazzi presenti a chiudere le finestre e ad abbassare il tono della voce.

San Michele

Il giro prosegue a San Michele. Due ragazzini in scooter vengono identificati. E in via Seruci, quando sono quasi le due, gli agenti notano un giovane con monopattino: ha 14 anni ed è di Quartucciu. «Sono da delle amiche», racconta con voce poco convinta. Così i poliziotti si mettono in contatto con la madre per riaffidarlo alla famiglia. E sempre in via Seruci c’è una sedia con dei fiori. È l’omaggio a un amico scomparso un mese fa. Arrivava la mattina presto da Pirri e si piazzava sulla sedia. Non perdeva nemmeno un giorno. Qui lo conoscevano tutti e ora su quella sedia non si ferma più nessuno. Poi la centrale operativa richiama le volanti: c’è una lite, in famiglia, zona Bonaria. E un altra dalle parti di via Sonnino. E poi un’altra ancora a Villanova. I poliziotti verificano che non ci siano situazioni di pericolo o feriti. «La maggior parte degli interventi», conclude Imbimbo, «sono di questa natura. E noi corriamo sempre».

