Notte sul pavimento di ritorno  da Medjugorje 

La disavventura vissuta nei giorni scorsi dai pellegrini di rientro da Lourdes ha un fresco precedente. È ancora vivo il ricordo di una notte trascorsa all’aeroporto di Spalato-Castelli per una comitiva di cagliaritani che ai primi di settembre stava rientrando da Medjugorje. I pellegrini sarebbero dovuti tornare la domenica sera ma non avevano trovato tracce dell’aereo e dell’equipaggio non c’erano nonostante l’agenzia cagliaritana Weddell Tour avesse pagato fino all’ultimo centesimo a un broker che si occupa di noleggio charter.L’impegno del tour operator che aveva organizzato il viaggio aveva garantito supporto per i pasti e per i pernottamenti, ma soltanto l’indomani era stato reperito un altro volo e la comitiva di pellegrini aveva potuto far rientro nell’Isola.

La storia era stata poi raccontata da diversi pellegrini e dai loro accompagnatori. Allora a Medjugorje come nei giorni scorsi a Lourdes c’era un sacerdote a giudare la comitiva. «Abbiamo dormito in aeroporto. Almeno abbiamo provato. Più che altro abbiamo chiacchierato e cercato di sdrammatizzare quanto ci stava accadendo», aveva raccontato a L’Unione Sarda don Alfredo Fadda, parroco a Sant’Elena, a Quartu. «L’agenzia si è impegnata al massimo per trovare una soluzione», avevano riconosciuto gli sfortunati pellegrini. «Trovare posti letto per 177 persone era impossibile, ma chi aveva necessità è stato accontentato». Gli altri pellegrini non avevano avuto scelta e si erano arrangiati dormendo per terra o sulle poltroncine. Una donna di Assemini aveva usato un pezzo di cartone come materasso.

Ma se a Medjugorie la responsabilità dei disagi arrecati alla comitiva di cagliaritani era stata di un broker, all’aeroporto di Bordeaux qualcosa non ha funzionato al check-in. Qualunque sia la causa in vista potrebbero esserci cause legali. Le associazioni dei consumatori invitano chi subisce disagi di qualsiasi natura a denunciare subito per ottenere più facilmente giustizia. Gli strumenti giuridici che garantiscono un risarcimento esistono, offerti anche dalla legislazione europea. E qualcuno dei cittadini rimasti vittima dei disservizi è già passato all’azione.

RIPRODUZIONE RISERVATA