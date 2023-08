Notte sotto le stelle, migliaia per strada tra musica e cibo 

La musica, le bolle di sapone, la lunga fila davanti alla gelateria, i cocktail al chiaro di luna e un fiume di gente che, venerdì sera, ha invaso via Nazionale per il secondo appuntamento di “Quartucciu sotto le stelle”, organizzato dall’assessorato alle attività produttive e da quello alla cultura in collaborazione con la Pro Loco. «La serata è stata un successo perché abbiamo avuto modo di farci conoscere ancora di più», commenta entusiasta Silvia Pitzianti titolare assieme alla sorella Federica di un centro estetico in via Mogoro, ha deciso di spostarsi nella via della manifestazione proponendo scrubs per le mani e tanti altri prodotti. «Queste manifestazioni sono importanti per arrivare a tutti in modo diverso. Dobbiamo ricordarci che Quartucciu non è solo il grande centro commerciale conosciuto da tutti, ma un agglomerato di tante attività formate da persone volenterose e creative», aggiunge.

Non solo cibo e bevande, ma c’è anche chi ha approfittato della parrucchiera per fare uno shampoo o una bella piega: «Speriamo che ne organizzino tante altre, è stata una serata bellissima. Ho lavorato fino a mezzanotte», dice Cristina Eiana. Ma tanto hanno fatto anche gli artisti di strada con la loro musica. Il gruppo Hungry Mob e gli Zena Due hanno suonato in piazza dei Caduti, la chitarrista Linda Trinchillo e il batterista Simone Mocci, invece, si sono alternati in piazza del Crocifisso. Mentre Walter Rebel e il suo maggiolino del 1968 ha dato grande prova della sua arte. Soddisfatti gli assessori alla Cultura e Spettacolo, Elisabetta Contini, e alle Attività produttive Carlo Secci, pronti a replicare l’appuntamento anche in futuro.

