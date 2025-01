Notte senza guardia medica, il problema si ripresenta 

Un altra notte senza guardia medica a Calasetta. La mancata disponibilità di medici ha determinato anche questa volta la ornai solita comunicazione da parte della direzione della Asl del Sulcis all’amministrazione comunale che, da parte sua, ha provveduto a divulgare l’informativa ai cittadini. Non ci sarà guardia medica da questa sera alle 20, fino a domani mattina alle 8. Un intera notte scoperta dal servizio. L’ultimo disservizio di questo tipo nella cittadina turistica isolana era stato registrato il 4 gennaio. Situazione incessante ormai in diversi comuni del territorio che ha in diverse occasioni determinato la reazione dei sindaci verso l’assessorato regionale della sanità. (s. g.)

