“Notte rosa”: fra negozi aperti, cibo e musica 

In via Roma e nelle strade adiacenti esibizioni musicali e sportive, attività di animazione e negozi aperti: il cuore di San Gavino si rianima e riprende a battere grazie alla “Notte rosa” organizzata dall’associazione “Centro commerciale naturale di San Gavino Monreale” insieme al sodalizio “Insieme si può” per sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione ai tumori, specie quelli femminili. La voglia di incontrarsi ha avuto la meglio su afa e umidità. Alcune parti di via Roma si sono trasformate in un piccolo campo da calcio grazie alla società Monreale. Molto gradita anche la degustazione della Pro Loco in piazza della Resistenza a base di ceci al pesto alle mandorle, pane abbrustolito, anguria fresca, acqua e vino.

Giancarlo Pibiri, presidente dell’associazione dei commercianti mette in evidenza «l’altissima affluenza di visitatori nelle attività commerciali aperte: cocktail, musica, intrattenimento, buon cibo e shopping tra le bancarelle hanno dato vita e colore al paese. Questo è lo scopo di queste serate. Ringraziamo commercianti, associazioni e privati che hanno collaborato, l’amministrazione comunale per il patrocinio e l’associazione Monreal soccorso per il supporto». Il terzo appuntamento con l’iniziativa sarà il 27 agosto con “Rainbow Party”.

«Solidarietà, vicinanza e collaborazione – esulta Giusy Atzori, presidente dell’associazione “Insieme si può” – sono riuscite a riunire in un unico evento tutta la comunità e i tanti visitatori che hanno affollato le nostre strade».

