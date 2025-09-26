“Notte per Gaza”, a Cagliari in mille urlano «stop alle armi» 

Roma. Dopo il governo e la Chiesa, scende in campo anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: la Global Sumud Flotilla accetti la proposta di mediazione che prevede la consegna a Cipro degli aiuti destinati alla Striscia. La flotta umanitaria, ferma a sud di Creta per il maltempo, tiene però la barra dritta su Gaza e continua a rifiutare strade alternative. Ma sottotraccia le trattative proseguono e la portavoce della delegazione italiana, Maria Elena Delia, rientra in Italia «al fine di condurre un dialogo diretto con le istituzioni per garantire l’incolumità dei membri italiani dell’equipaggio e il raggiungimento degli obiettivi della missione».

Le interlocuzioni continueranno dunque nelle prossime ore. Anche a livello internazionale. L’obiettivo è scongiurare rischi dopo le granate accecanti sganciate dai droni nella notte tra martedì e mercoledì ed il fermo warning di Tel Aviv: «Non permetteremo la violazione di un legittimo blocco navale». Il governo è in pressing. I partiti sono stati sensibilizzati (sulla flotta ci sono quattro parlamentari). Ed è arrivato da Mattarella l’accorato «appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza». Gli aiuti dovrebbero essere lasciati a Cipro, dove il Patriarcato latino di Gerusalemme li prenderebbe per trasferirli al porto israeliano di Ashdod e poi, attraverso un corridoio aperto dalle Misericordie, a Gaza.

Il capo dello Stato ha anche sottolineato come «il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona». «Non possiamo accettare questa proposta perché - spiega Delia - arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio di essere attaccati. La questione degli aiuti - sottolinea - è importantissima. Siamo pronti a valutare mediazioni, ma non cambiando rotta». Per il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, «si può cambiare idea: il no può diventare un sì, per proteggere tante vite umane e impedire che la situazione precipiti».

