Notte in bianco: emergenze in tutto il territorio 

La bomba d’acqua di ieri ha provocato danni, disagi e rabbia non indifferenti a Carbonia e in tutto il Sulcis Iglesiente. Al punto che Trenitalia ha dovuto sospendere il traffico ferroviario.

A Carbonia totalmente allagato il piazzale dei palazzi popolari fra via Dalmazia e via Ospedale: impossibile uscire di casa, i residenti hanno dovuto aspirare l’acqua dal piano terra e dagli androni degli ascensori. Allagati anche gli scantinati fra via Logudoro e via Don Orione: nella zona si è riversato un fiume di fango e pietre, giunto dalle colline, che ha invaso sia la strada nei pressi di Barbusi (a tratti è stata intransitabile) che due abitazioni con annessi giardini nella località Tanas. Stessa scena nella vicina Sirai: l’esondazione violenta di un canale ha divelto un cancello in ferro e allagato un garage danneggiando un’auto, una moto e la centralina di un impianto fotovoltaico. A Is Gannaus paura e anche rabbia: la potenza dell’acqua ha distrutto una strada d’accesso laterale: «Anni che chiediamo inutilmente al Comune di bitumarla – accusa Nello Matta, un residente – siamo rimasti bloccati in casa per ore e ne abbiamo trascorse altrettante per cercare di rimetterla in sesto: la stradina è da asfaltare». In via Sicilia si sono creati i solti laghi ma stavolta il deflusso delle acque è avvenuto dopo diverse ore. Esondazione di un canale anche a Is Urigus e scantinati allagati con danni a arredi e attrezzi. Paura a Nebida: un torrente si è riversato sulla strada che conduce alla frazione di Iglesias e un altro si è creato fra le strade del paese. Condizione identica sulla strada panoramica fra Gonnesa e Portoscuso e nella zona di Morimenta. Anche a Sant’Antioco, oltre ai consueti allagamenti in paese, gravi danni nelle campagne con strade totalmente cancellate dall’acqua. Il rio di Cala Lunga è esondato e ci sono stati allagamenti a Cala Sapone. Oggi si potrà fare la conta dei danni con maggiore chiarezza.

