Notte gialla, un successo 

Tanto cibo, vino, birra artigianale, formaggi, miele e altri prodotti locali. Cucina tradizionale e musica, una quindicina di stand. Successo a Macomer della Notte gialla, organizzata dal Centro commerciale naturale, dall’amministrazione comunale e da Coldiretti. L’evento ha attratto molte persone. «Un’occasione per vivere la cittadina in modo diverso - dice Fabiana Cugusi, assessora al Commercio e cultura - musica, shopping e intrattenimento per tutte le età. Grande festa, voglia di stare insieme, con la riuscitissima collaborazione tra Centro commerciale naturale, Comune e Coldiretti». Hanno operato i birrifici artigianali, gli street food, la sebada on the road, percorsi vari di degustazione, con tartufi, formaggi, miele e i gruppi musicali di Macomer, quali Ghost Tracks e Big Rocktes. (f. o.)

