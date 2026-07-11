Notte gialla, festa con 2mila presenze 

Oltre duemila persone per la “Notte gialla” a Macomer. La manifestazione, organizzata dal Centro commerciale naturale, con la collaborazione di Coldiretti e il patrocinio del Comune, è stata una grande festa. Negli stand tanto è stato preparato e tutto è stato venduto. In piazza anche tanta cultura, molti giovani, grazie anche all’intrattenimento musicale, con la partecipazione della Poker Band & Dj Sandro Puddu, che dopo 35 anni, da Miami torna a Macomer. «Volevamo animare la cittadina, far conoscere le potenzialità del commercio. L’obiettivo è stato centrato - dice Daniele Pisanu, presidente del Centro commerciale naturale - la gente ha risposto, riversandosi in piazza e partecipando alla festa». Dello stesso avviso Antonio Madeddu, di Coldiretti: «La cittadina ha risposto benissimo alla nostre proposte. Siamo soddisfatti per la grande presenza di gente».

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