Notte folle tra minacce, insulti e incidenti  

La serata brava di un giovane di Serramanna, Marco Zuddas di 32 anni, chiusa con le manette strette ai suoi polsi dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Sanluri, risale a martedì, quando il giovane aveva raggiunto la casa di Samassi della ex fidanzata lasciandosi andare ad una serie di minacce e danneggiamenti. Marco Zuddas, già arrestato dai militari dello stesso reparto nel 2021 perché trovato in possesso di 7 chilogrammi di marijuana, si è recato nella casa della ragazza. Dopo aver minacciato verbalmente la donna, ha preso a colpire a pugni l’autovettura di quest’ultima. L’utilitaria era parcheggiata davanti alla casa. Zuddas ha danneggiate un lunotto e un finestrino. Dopo questo primo blitz è fuggito sulla sua auto. Nel giro di pochi minuti il giovane è tornato sui suoi passi raggiungendo di nuovo la casa della sua ex ragazza, dove ha però trovato i carabinieri di Samassi che raccoglievano la testimonianza su quanto accaduto in precedenza.

Ha prima inveito e minacciato la sua ex compagna, una ragazza di Samassi, per poi concentrare la sua attenzione sull’auto della donna. L’ha danneggiata poi andato via, ma dopo qualche minuto è tornato davanti a casa della ex e si è imbattuto nei carabinieri e col proprio mezzo ha investito l’auto dei militari provocando lievi danni alla macchina. La successiva fuga, stavolta per sfuggire agli uomini dell’Arma, si è conclusa con l’arresto del fuggiasco, dopo un inseguimento rocambolesco.

L’arresto

L’inseguimento

Alla vista dei militari Marco Zuddas ha perso il controllo della propria auto impattando contro l'autovettura di servizio dei carabinieri, provocando danni di poco conto. Zuddas, che si è dato ancora alla fuga è stato rintracciato meno di un’ora dopo nel suo paese di residenza, Serramanna. La caccia all’uomo messa in atto dai carabinieri del nucleo radiomobile di Sanluri si è conclusa con l’arresto.

L’incidente

Marco Zuddas, a bordo della sua autovettura incidentata per una sbandata finita contro un guard-rail, ha provato l’ultima, disperata fuga, abbandonando l'utilitaria e fuggendo in campagna. Il nuovo inseguimento, a piedi, ha permesso di fermare definitivamente il fuggitivo che ha peraltro continuato a fare resistenza e provato a divincolarsi. Tutto invano: i carabinieri lo hanno fermato e condotto nella caserma di Sanluri, dove dopo il foto-segnalamento è stato trattenuto prima di finire ai domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica. Marco Zuddas, accusato di resistenza e danneggiamento, è stato giudicato ieri con rito direttissimo presso il tribunale di Cagliari. Il giudice, dopo la convalida dell’arresto, lo ha rimesso in libertà.

RIPRODUZIONE RISERVATA

