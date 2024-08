Notte di terrore con i ladri in giardino 

Paura e tanta rabbia: sono le emozioni di Nicola Cinus, 44 anni, commerciante vittima di un tentativo di rapina nella sua casa di via Tirso, a Monastir. Nelle prime ore del mattino di ieri due immigrati algerini irregolari hanno tentato di introdursi nell’abitazione forzando la serratura della porta d’ingresso posteriore ma sono stati scoperti: «La mia compagna – racconta l’uomo – ha sentito un rumore e pensava fosse caduto qualche oggetto in cucina. Quando si è affacciata alla porta ha visto una sagoma che rovistava in giardino e controllava che cosa ci fosse in giro».

Un rumore e la paura

Quando si è resa conto di avere due potenziali ladri dentro casa la donna, al settimo mese di gravidanza, ha gridato chiedendo chi ci fosse in casa, svegliando così il compagno ancora addormentato. Quando Cinus ha aperto la porta non c’era più nessuno: i due sconosciuti sono scappati ma sono stati trovati a pochi metri dalla casa dallo stesso Cinus che ha tentato di fermarli, invano. Rientrato a casa l’uomo ha avvertito le forze dell’ordine che gli hanno assicurato l’arrivo immediato di una pattuglia. I due algerini, probabilmente sotto effetto di stupefacenti, non si erano allontanati tanto da via Tirso: mentre il giovane commerciante telefonava ai militari, la sua compagna ha visto di nuovo le due sagome a 100 metri di distanza, dove vive la madre di Cinus. «A quel punto – riprende il commerciante – così com’ero, in mutande, ho preso l’auto e li ho cercati. Alla mia domanda “che cosa ci fate qui?” hanno risposto che cercavano il centro abitato». Farfugliavano. «Sono sicuro che non si sono mai allontanati tanto da casa mia dopo essere scappati».

Fermati in via Nazionale

I due malviventi non hanno fatto tanta strada: sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Dolianova nei pressi del Banco di Sardegna di via Nazionale. In un primo momento il commerciante e la sua compagna non si sono accorti che da casa mancavano alcuni attrezzi da lavoro: dei coltelli con lame da 40 centimetri circa, abbandonati di fronte all’abitazione.

Durante la notte pare ci sarebbe stato un furto anche in un’altra casa di via Tirso: nonostante le telecamere di videosorveglianza, sarebbe stato rubato un apparato elettronico. La paura della comunità di poter essere protagonisti di fatti simili è molto elevata: «Da quando è attivo il centro di accoglienza – conclude Cinus – tutti hanno paura. I furti purtroppo avvengono spesso. E molti genitori temono per le proprie figlie».

