Notte di shopping e musica dal vivo 

Oggi viale Colombo si accenderà ancora una volta con i colori, i suoni e l’energia di Summer Is Back, l’appuntamento estivo organizzato dal centro commerciale naturale La Via del Mare, alla terza edizione. Dopo il successo delle prime due serate del 18 e 25 luglio, la rassegna prosegue il viaggio all’insegna della cultura, della musica dal vivo, dell’intrattenimento per grandi e piccini e dell’impegno sociale.

La serata, patrocinata e sostenuta dal Comune, dalla Fondazione di Sardegna e dalla Regione, si svolgerà come sempre dalle 19 alle 24 lungo tutto viale Colombo. Protagonista musicale del terzo appuntamento sarà il pop, ma non solo: dalla musica live nei locali che hanno aderito alla piazza del Mare, che ospiterà un grande gonfiabile per i più piccoli, ma anche shopping e la solidarietà con lo stand Sardegna-Palestina, dove è possibile sostenere la raccolta fondi per la causa palestinese.

Summer Is Back continuerà ogni venerdì sino a fine settembre, ad eccezione della settimana di Ferragosto, e coinvolge oltre dieci associazioni locali tra realtà sociali, culturali e sportive. «Una formula vincente che cresce di anno in anno, rafforzando l’identità di Quartu come città viva, aperta e inclusiva», sottolinea il presidente del centro commerciale naturale Luca Stocchino.

RIPRODUZIONE RISERVATA