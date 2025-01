Notte di Santa Giusta, «fuori la mafia dall’Isola» 

La laguna davanti al porto non respira, il fiato è sospeso. Il gelo della notte di Santa Giusta rende la calma piatta, come quello specchio naturale che riflette i lampeggianti imponenti che si muovono come carri armati a ridosso del molo principale dello scalo oristanese. La strategia del “Presidio del Popolo sardo”, il braccio movimentista della Legge Pratobello, è variabile. Nel buio della porta sud della “città di Eleonora” si studia l’effetto sorpresa, cambiando radicalmente il punto di contatto, quello tra i manifestanti e la “carovana del vento”.

Oristano presidiata

Sin dal pomeriggio l’intera circumnavigazione portuale è presidiata da pattuglie dispiegate ovunque, come se sullo scenario dovesse irrompere da un momento all’altro, nel cuore delle tenebre, l’ennesimo vessillo di potere. In realtà dall’ultimo viaggio eolico, la scorsa settimana, di tempo sembra ne sia passato un’infinità. Giusto quello sufficiente per scoperchiare frequentazioni, rapporti pericolosi, autorizzazioni scadute, e mai controllate, intercettazioni telefoniche e “pizzini” di ogni genere. Giochi di potere tra società di trasporto e cosche di ‘Ndrangheta, tutti finalizzati a spartirsi quei viaggi di pale in terra di Calabria. Uno schema moltiplicato a scacchiera, tanto che l’Antimafia calabra è stata costretta a dispiegare una montagna di intercettazioni in più di una Procura. L’operazione “Via col Vento”, negli annali dello sbarco criminale nel settore delle rinnovabili resta un punto ineludibile, indispensabile per leggere e interpretare le storie e i meccanismi che ruotano intorno a questo business infinito.

Trasbordo

Quello di lunedì notte non è stato un trasbordo come tanti altri, come quelli che hanno impegnato l’ultima estate nel Golfo di Tharros. In quest’ennesimo carico eolico c’era molto di più, a partire da quelle sentenze fitte di particolari agghiaccianti capaci di inquietare anche il più indefesso degli increduli. Nonostante i documenti ufficiali dei tir eolici, allegati all’ordinanza di chiusura emessa dall’Anas, fossero palesemente scaduti, i mezzi hanno lasciato la darsena quando le undici di notte di lunedì scorso non erano ancora scoccate.

“Miracolo” del rinnovo

Nemmeno la buona creanza di una nota di aggiornamento dei documenti pubblicati nei siti ufficiali per provare ad “inventarsi” il miracolo del rinnovo, tra sabato e domenica, dopo esser state “beccate” scadute già da mesi. Niente di tutto ciò è accaduto, come se la cifra di questi viaggi fosse arroganza e tracotanza, potere di Stato al servizio di questi viaggi surreali in terra di Sardegna. Al via si è presentato, però, un altro mezzo, senza l’effige della «Molisana Trasporti srl», la società implicata nel più ampio accordo calabrese per la spartizione dei “viaggi” delle pale. Mistero dell’alternanza, oppure prudenza in terra sarda, fatto sta che il cancello del Porto si apre senza spinte.

Blitz nel crocevia

Il blitz della protesta è blindato nel crocevia all’incrocio tra Arborea, Santa Giusta, Cagliari e Sassari. Sono le ventitré quando da ogni angolo si materializzano un centinaio di militanti, felpa rossa del Presidio del Popolo sardo, quattro mori al vento e uno striscione che non lascia in sospeso mezze frasi: «Direzione Distrettuale Antimafia, operazione Via col Vento, noi non dimentichiamo». Nessun messaggio cifrato, ma un viaggio nella memoria recente con quel rischio infiltrazioni che lambisce in maniera pesantissima l’intera Sardegna.

Memoria Antimafia

L’incedere dell’autoarticolato, novantadue metri di lunghezza, è segnato da una consapevolezza che soggiunge solo nell’ultimo rettilineo: stop, senza preavviso. Il cartello “memoria antimafia” guadagna la mezzeria principale, il traffico è chiuso anzitempo da “Fiorino” adattati a mezzi da scorta tecnica. Dalle cunette spuntano gli Anonymous in chiave sarda, con maschera rigorosamente Quattro Mori, per non lasciare dubbi sull’identità. Le forze dell’ordine tentano, per quel che possono, di arginare la conquista delle carreggiate, c’è chi lo fa con la malagrazia dello Stato, chi, invece, con un minimo di buon senso, cerca di negoziare i tempi della protesta.

A foras sa mafia

È in quel momento, quando tutte le temerarie forze di rivolta sono in campo, che scatta un coro destinato a lasciare il segno: «A foras sa mafia de sa Sardinia», «fuori la mafia dalla Sardegna». Quasi un canto liberatorio, intonato davanti al silenzio di troppi, agli occhi chiusi di molti. Non era mai capitato prima in questa lunga guerra alla speculazione energetica in terra sarda, un segnale forte ed eloquente. Il messaggio è forte, chiaro, scandito da donne e uomini consapevoli degli ulteriori rischi che sta correndo l’Isola dei Nuraghi. La protesta sale di tono, l’autista del trasporto eolico tenta un contrattacco, ma è subissato dal coro. Anonymous sfida i fari potenti del tir, la pala gigante si staglia come un coltello sull’orizzonte dell’Isola. L’ennesimo viaggio eolico in terra sarda.

