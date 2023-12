Notte di San Silvestro a ritmo di reggaeton 

Strutture ricettive quasi al completo, convenzione con Trenitalia stipulata per garantire delle corse esclusive per le tratte con Cagliari e Carbonia, piano di sicurezza e di viabilità pronto.

Iglesias si prepara ad ospitare Fred De Palma per l’evento organizzato in piazza Sella nella notte di San Silvestro. L’amministrazione comunale ha investito 140 mila euro per uno spettacolo che promette la presenza di migliaia di spettatori provenienti da tutto il territorio. «Sono tante le richieste d’alloggio in vista dell’evento. - racconta l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - Le strutture ricettive hanno ottenuto un’ottima risposta a prescindere dalla notte di Capodanno. Molti turisti hanno prenotato anche per le festività natalizie».Il re del reggaeton italiano, autore di diversi tormentoni musicali, sarà la punta di diamante di una serata che prevede anche la presenza del dj ThomC ed il format di musica dance “Ho tanta voglia di anni 90”.

«Ci aspettiamo una nottata entusiasmante. - commenta il primo cittadino Mauro Usai - Siamo sempre più convinti, considerati anche gli importanti risultati ottenuti in termini di partecipazione ai grandi eventi passati, compresa la serata dello scorso ultimo dell’anno, che la strada sia quella corretta da percorrere. Investire negli spettacoli riflette positivamente e anche e sopratutto in termini economici, sulla nostra cittadina>.

RIPRODUZIONE RISERVATA