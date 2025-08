Notte di San Lorenzo, tour guidato a Castello 

Si comincia con una visita guidata alla mostra “Acrobati” di Francesco Alpigiano al Centro comunale d'Arte “Il Ghetto” di via Santa Croce n° 18. Si prosegue con una passeggiata nel cuore della città a cura dell'antropologo Nicolò Atzori, alla scoperta della storia, delle simbologie e dei segreti più reconditi del quartiere Castello, attraverso le tracce che la presenza umana vi ha impresso indelebilmente nel corso del tempo, cercando di osservarlo in maniera insolita. E si conclude con un brindisi sotto le stelle al Ghetto.

Patrocinato dal Comune e organizzato da CoopCulture Agorà, Sardegna società cooperativa e Fondazione di Sardegna, è questo il programma dell'itinerario guidato in programma a Cagliari per celebrare la magia della Notte di san Lorenzo. Appuntamento domenica 10 agosto dalle 19 alle 22.

Il Ghetto nasce nel 1738 come caserma militare intitolata al regnante sabaudo Carlo Emanuele III. L’opera, progettata dagli ingegneri militari piemontesi, doveva ospitare il reparto dei Dragoni, ed ebbe funzioni militari fino al XIX secolo. Nel 1863, nel momento di massima attività, la caserma conteneva più di trecento uomini e quaranta cavalli, alloggi per veterani, scuderie dei Carabinieri, magazzini del Genio e l’Intendenza militare. Alla fine dell’Ottocento, cessato l’uso militare, l’edificio fu ceduto a privati e trasformato in piccole abitazioni, prendendo la denominazione di Quartieri becciu. L’impropria denominazione di Ghetto degli Ebrei deriva dal fatto che poco più avanti esisteva il quartiere dove essi abitavano, zona delimitata fra via Santa Croce e via Stretta.

La presenza dei Giudei a Cagliari durò fino al 1492, anno di promulgazione dell’editto con il quale i reali di Castiglia ed Aragona cacciarono gli Ebrei da tutti i loro territori.

