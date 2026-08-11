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Macomer.
12 agosto 2026 alle 00:39

Notte di San Lorenzo nel sito di Tamuli, le strutture ricettive fanno il pienone  

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Non solo lo scrutamento del cielo, curato dall’Associazione astronomica nuorese. La notte di San Lorenzo, nell’area archeologica di Tamuli, a Macomer, è stata caratterizzata anche da un grande evento musicale e teatrale con protagonisti il coro di Neoneli, le performance di Monica Mura con i suoi campanacci e la straordinaria esibizione di Piero Marras, che ha mandato in visibilio la folla accorsa all’appuntamento della cooperativa Esedra, con la collaborazione di Smaart e del Comune.

La manifestazione ha richiamato turisti da tutte le parti dell’Isola, che hanno potuto assistere a uno straordinario evento culturale. Organizzatori soddisfatti, anche per il risvolto economico che questa manifestazione ha avuto, con tanti spettatori che hanno soggiornato negli alberghi e nei b&b. Tutti hanno potuto gustare i piatti tradizionali di Macomer e del Marghine.

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