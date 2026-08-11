Notte di San Lorenzo nel sito di Tamuli, le strutture ricettive fanno il pienone  

Non solo lo scrutamento del cielo, curato dall’Associazione astronomica nuorese. La notte di San Lorenzo, nell’area archeologica di Tamuli, a Macomer, è stata caratterizzata anche da un grande evento musicale e teatrale con protagonisti il coro di Neoneli, le performance di Monica Mura con i suoi campanacci e la straordinaria esibizione di Piero Marras, che ha mandato in visibilio la folla accorsa all’appuntamento della cooperativa Esedra, con la collaborazione di Smaart e del Comune.

La manifestazione ha richiamato turisti da tutte le parti dell’Isola, che hanno potuto assistere a uno straordinario evento culturale. Organizzatori soddisfatti, anche per il risvolto economico che questa manifestazione ha avuto, con tanti spettatori che hanno soggiornato negli alberghi e nei b&b. Tutti hanno potuto gustare i piatti tradizionali di Macomer e del Marghine.

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