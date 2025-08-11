Notte di San Lorenzo: magia di stelle a Tamuli 

Le stelle cadenti determinano il pienone. Sono stati veramente tanti i visitatori, accorsi ad ammirare l'universo e le stelle sopra il cielo di Macomer. Quella dell'area archeologica di Tamuli è stata una notte magica in tutti i suoi aspetti, con un forte sapore di antico e misterioso, con le tradizioni riproposte in varie salse, sempre col naso all'insù, per scrutare l'universo. Un grande evento dove si sono intrecciati il mito, la scienza, l'archeologia e la tradizione, in quella che da tutti viene definita una notte magica, la più luminosa dell'anno. "Tamuli, nella notte di San Lorenzo" si è quindi confermata tra le esperienze culturali e più suggestive dell'estate sarda. Musica, teatro, sfilate, astronomia e sapori della tradizione locale, hanno caratterizzato la notte del 10 agosto, organizzata per la quindicesima volta dalla cooperativa Esedra Escursioni. Ancor prima che il sole tramontasse, sono entrate in scena le maschere etniche dei Boes e Merdules Bezzos di Ottana, che hanno dato vita a una danza rituale intensa e misteriosa, muovendosi tra i betili e le tombe dei giganti. Ancor più suggestiva la sfilata nuragica, curata da Andrea Loddo, che ha portato in scena figure ispirate alla bronzistica nuragica, che hanno camminato nella notte restituendo gesti e simboli millenari alla memoria collettiva.

Quando il cielo era ormai punteggiato di stelle è iniziata l'osservazione del firmamento, con l'associazione astronomica nuorese, che ha guidato tutti in un viaggio fantastico, per svelare le storie celesti che si raccontano dalla notte dei tempi. Le note musicali dei I Bertas, formazione storica della Sardegna, hanno raccontato con la musica l'intera isola. (f. o.)

