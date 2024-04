Notte di risse e paura, raid nella piazzetta 

Risse, spaccio e prostituzione. Si aggrava la vita per i residenti del centro storico di Sassari, in particolare per chi abita nell’area compresa tra via San Donato e San Cristoforo. E cresce anche la paura per la propria incolumità tanto che, per adesso, non ci si espone con nome e cognome. «Sabato notte - riferisce un residente - ci sono state tre risse in piena notte, appena più del solito. E il motivo che le scatena è uno solo: la droga». Gli scontri nascono talvolta perché alla dose di stupefacenti venduta non corrisponde la somma richiesta. «Temiamo che, prima o poi, un tossicodipendente possa aggredire noi per prendersi i soldi». Ma due notti fa gli animi si sono surriscaldati a tal punto da trovare una via di sfogo non solo con i pugni e le parole ma anche sulle piante messe nella piazzetta davanti alla scuola di San Donato. Perimetro nato come risposta di legalità alla sparatoria dello scorso ottobre a poche decine di metri dall’istituto e che, 48 ore fa, è stato preso di mira con radici e fiori strappati, la terra sparsa dappertutto insieme ai rifiuti.

«Qui va sempre peggio - riferisce un altro abitante - e la fiaccolata di qualche mese fa non è servita a nulla. Lo spaccio è continuo, la prostituzione pure e loro ci minacciano se osiamo dire qualcosa». Per “loro” si intendono alcuni nigeriani che, di fatto, hanno “appaltato” la zona e non paiono per nulla intimoriti dalle retate degli scorsi mesi. «È invivibile - dichiara una famiglia - ormai stanno andando via tutti. Pur avendo impiegato decenni per estinguere il mutuo ora ce ne andremo in affitto lontano dal centro storico».

