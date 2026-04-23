Notte di preghiera sino a Bonaria 

Tutto pronto per il pellegrinaggio da Sinnai a Bonaria in programma per questa notte. Per le 22,30 è previsto l'ingresso dei fedeli nella chiesa di Santa Barbara. L'arrivo della fiaccola di Bonaria, che è stata portata da Olbia sino a Sinnai, è previsto verso la mezzanotte e sarà portata da un gruppo di atleti che partiranno da Monserrato.

Alle 00,15 sarà celebrata la Messa, presieduta dall'arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi. Successivamente, attorno alle 1,30, prenderà il via il pellegrinaggio con una prima breve tappa alla periferia del paese. Qui, i viandanti della preghiera si fermeranno per qualche minuto di fronte alla nicchia della Madonna.

Quindi il cammino proseguirà a piedi verso Bonaria attraverso Settimo, Selargius (con sosta alle 4,30 dai Salesiani), Monserrato, Pirri e arrivo nella basilica cagliaritana verso le 8 del mattino. Prevista la diretta di Videolina della celebrazione della messa a Sinnai, del primo tratto del pellegrinaggio e dell’arrivo a Bonaria dalle 7,30 del 25 aprile. Subito dopo sarà riproposta sempre su Videolina, la messa celebrata a Sinnai da monsignor Baturi.

Il pellegrinaggio, giunto alla quarantesima edizione, è stato inserito nel programma dei festeggiamenti per il centenario dell’intitolazione della basilica cagliaritana alla Madonna di Bonaria. Oggi alle 11 è prevista l’attesa celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana.con la partecipazione di tutti i vescovi della Sardegna. (r. s.)

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