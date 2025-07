Notte di paura per Mario Adinolfi: ricoverato d’urgenza (poi dimesso) di rientro dal reality in Honduras 

«Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare». Lo ha scritto sui social Mario Adinolfi, che al rientro dall’Isola dei Famosi è stato ricoverato d’urgenza, e ha postato una sua foto nel letto dell’ospedale.

Il crollo

Il giornalista ed ex deputato Pd, arrivato secondo in finale nel reality dove si deve riuscire a sopravvivere in un’isola deserta senza nessuna comodità, durante la permanenza in America centrale ha perso ben 34 chili.Del suo dimagrimento – Adinolfi era decisamente sovrappeso – si è parlato molto durante i due mesi di trasmissione, e in un’intervista a La Repubblica aveva raccontato: «Dal giorno in cui sono uscito di casa ho perso 34 chili, perché c’è stata una fase pre-isola in Honduras in cui ho perso agevolmente i primi 7 chili di liquidi anche per la pesantissima umidità. Poi sull’Isola, in 57 giorni, ne ho persi altri 27. È come essersi tolto da dosso quattro casse d’acqua di quelle che si comprano al supermercato. Pesano tanto, quattro casse».

Al rientro, l’altro giorno, ha iniziato a sentire dei dolori, che poi sono diventati sempre più forti, e allora è andato all’ospedale Santo Spirito in Sassia, dove è stato ricoverato. «Non mangiavo quasi niente e ho perso moltissimo grasso che è stato poi processato da fegato e reni in maniera sempre più faticosa», ha spiegato. «Devo dire grazie ai medici, agli infermieri che per tutta la notte mi hanno curato con cinque flebo, rimettendomi in piedi». Ieri mattina «mia moglie e mia figlia sono venute a prendermi. Ora sono a casa a letto. Adesso bisogna frenare un attimo perché sono stati mesi e complicati. Ora devo respirare un po’ e riposare».

