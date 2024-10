Notte di paura nella guardia medica 

Nuovo episodio di aggressione ai danni di medici in Sardegna. Un uomo di 43 anni, con problemi psichici, si è presentato alla guardia medica di Decimoputzu, in evidente stato di agitazione, in compagnia dell’anziana madre. Dopo aver rotto la porta d'ingresso, la dottoressa di turno, con l’auto di una guardia giurata presente nella struttura sanitaria, ha subito tentato di calmarlo, probabilmente con una iniezione di tranquillante, ma l'uomo per divincolarsi ha spinto la dottoressa, facendola cadere a terra. La donna, oltre al grande spavento, ha riportati lievi ferite, guaribili in dieci giorni.

L’indagine

Sul posto sono giunti i carabinieri di Villamassargia, che indagano sull'episodio. L'ambulatorio resterà chiuso sino a quando non verrà riparata

la porta. I lavori si svolgeranno probabilmente domani. I cittadini che necessiteranno di assistenza medica, dovranno rivolgersi, fino alla riapertura dello studio, agli ambulatori dei paesi circostanti.

Il 43enne di Decimoputzu rischia una denuncia per danneggiamento e anche l'accusa di lesioni e interruzione di pubblico servizio.

Il sindaco

Alla dottoressa rimasta ferita nell’aggressione è arrivata la solidarietà del sindaco di Decimoputzu Antonino Munzittu: «Ho chiamato al telefono la specialista – ha dichiarato il primo cittadino – e mi sono scusato a nome dell’intera comunità di Decimoputzu, che ha sempre apprezzato il suo lavoro».

Le reazioni

«Solidarietà alla dottoressa aggredita a Decimoputzu, ferma condanna verso il responsabile di questo ennesimo atto di violenza. Un gesto vile, che auspico trovi la giusta risposta con l'applicazione delle nuove norme, che prevedono pene più severe e anche l'arresto in flagranza differita». Lo ha dichiarato, in una nota, il presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, Ugo Cappellacci, che proprio in queste settimane sta effettuando un tour insieme ai rappresentanti di Forza Italia su tutto il territorio per affrontare l'emergenza aggressioni in sanità e le questioni relative alla situazione strutturale e organizzativa dei presidi sanitari. «I medici operano spesso in condizioni lavorative difficili e sono impegnati a garantire il nostro diritto alla salute. Chi insulta o usa violenza verso il personale della Sanità non ha alcun alibi e compie un atto contro l'intera comunità. Occorre un cambiamento culturale perché assalire un medico, un infermiere, una persona che lavora per aiutarci é come far del male a noi stessi. Ricordiamoci che coloro i quali sono stati definiti “eroi” durante il Covid lo sono anche nel quotidiano e, in quanto tali, meritano il massimo rispetto.

