Notte di paura nel capoluogo: un giovane rapinato alla Marina, folle inseguimento in via Paoli 

Una violenta rapina alla Marina, con un giovane picchiato e derubato della catenina, e un folle fuga di due ragazzi su uno scooter, armati di mazza da baseball e con soldi falsi. Una notte, quella tra sabato e ieri, da incubo per Cagliari, completata dai numerosi interventi del 118 per soccorrere giovanissimi completamente ubriachi. E il comitato di quartiere di Stampace lancia l’allarme, chiedendo al prefetto di convocare subito un incontro che si occupi dell’emergenza sicurezza in città.

Spray e botte

L’aggressione finita in rapina è avvenuta sabato notte in via del Collegio. Un giovane era seduto nei tavolini di uno dei locali della Marina, quando improvvisamente è stato raggiunto da due uomini (dalle testimonianze si tratterebbe di due cittadini stranieri). Uno gli ha spruzzato in faccia lo spray al peperoncino, cercando di strappargli la catenina che aveva al collo. Non è bastato: così è iniziata una raffica di calci e pugni, per poter completare la rapina. I due sono poi fuggiti, prima dell’arrivo della pattuglia dei nucleo radiomobile dei carabinieri. Il giovane è stato soccorso è accompagnato dal personale del 118 in ospedale al Policlinico di Monserrato. I militari hanno avviato le ricerche dei rapinatori, per ora senza successo. Potrebbe esserci un collegamento con un altro episodio, avvenuto una settimana prima, nella zona, in piazza Yenne. Anche in questo caso un ragazzo è stato aggredito nel tentativo di portargli via la catenina che aveva al collo. La vittima ha reagito, riportando alcune ferite, ma ha evitato di essere rapinato. In questo caso le indagini sono portate avanti dalla Polizia.

Le verifiche

Come se non bastasse, i carabinieri hanno bloccato e denunciato due giovani di Quartu (18 e 19 anni) per falsificazione di monete, porto abusivo di armi e guida in stato di ebbrezza. I militari del nucleo radiomobile hanno intercettato uno scooter in via Paoli ma il conducente non si è fermato all’alt. C’è stato un inseguimento, finito all'incrocio tra via San Giovanni e via Regina Elena. Il conducente era ubriaco e i due avevano con sé una mazza da baseball chiodata e diverse banconote false da 20 e 100 euro. Sono in corso ulteriori verifiche sulla provenienza dei soldi contraffatti. E durante la serata di sabato e nella notte, la centrale operativa dell’Areus ha dovuto gestire diversi interventi delle ambulanza del 118 per soccorrere ragazzine e ragazzini completamente ubriachi.

L’appello

Sui social i cittadini del centro storico di Cagliari hanno lanciato l’allarme per l’exploit di episodi di violenza. E il comitato di Stampace ha parlato di «sicurezza non più garantita, perché di giorno e di notte assistiamo a scene di spaccio a cielo aperto e di violenza». Per gli abitanti il passaggio «dalla movida alla malamovida è purtroppo rapido con esiti anche tragici, come avvenuto in via Caprera». L’appello è chiaro: «Un potenziamento dell’illuminazione, l’installazione di telecamere e l’istituzione di ztl con varchi vigilati in entrata e in uscita, presidi fissi delle forze dell’ordine nelle zone più “calde”. E un tavolo prefettizio con la partecipazione di cittadini e attività produttive che favorisca il dialogo per trovare soluzioni a un problema che affligge tutti». (m. v.)

