Notte di Halloween alcolica: denunce tra Lanusei e Tortolì  

Il suo alito da ubriaco ha insospettito i carabinieri in servizio al posto di blocco. Ma non essendo sufficiente la base sintomatica a fondare la responsabilità penale per guida in stato di ebrezza, i militari della compagnia di Lanusei hanno proceduto ad accertare il reale tasso alcolemico di una 31enne di Tortolì. Il misuratore ha fugato qualsiasi dubbio: la donna al volante aveva superato la soglia minima stabilita dalla legge e per questo è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Lanusei. Al giudice dovrà spiegare le motivazioni per cui si è messa alla guida avendo bevuto oltre il limite consentito. Analogo il caso in cui è rimasto coinvolto un 20enne di Lanusei. Nella circostanza, però, a insospettire il personale dell’Arma in servizio la sera di Halloween è stata (anche) l’eccessiva velocità con cui procedeva il giovane. Si è fermato all’alt e anche lui, come la donna, aveva un inconfondibile alito vinoso tanto da indurre i carabinieri a sottoporlo al consueto test alcolemico. Che, anche in questo caso, ha confermato valori alterati. Pure per il giovane conducente è scattata la denuncia.

La stessa notte delle streghe un 19enne di Lotzorai è stato fermato sull’Orientale, all’altezza di Bari Sardo, e trovato in possesso di uno storditore elettrico. Lo custodiva nel vano portaoggetti dell’auto, su cui viaggiava insieme ad altre quattro persone. A lui l’autorità giudiziaria contesta il porto illegale di oggetti idonei a provocare lesioni. Anche lui è finito sotto inchiesta.