Notte di fuoco, tre auto distrutte  

Fiamme nella notte tra sabato e domenica nel quartiere di Monte Rosello Basso. Poco dopo l’una, una Renault Scénic ha preso fuoco nello slargo all’incrocio tra le vie Buonarroti, Veronese e Tintoretto. «Abbiamo sentito diversi boati- riferiscono i residenti - poi, quando ci siamo affacciati, abbiamo visto le fiamme». In un primo momento i rumori erano stati confusi con i battiti dei tamburini che accompagnavano le prove dei balli dei Candelieri, protagonisti ieri proprio nella stessa zona. Ma ci è voluto poco per comprendere cosa stesse realmente accadendo anche perché si sentiva un fortissimo odore di gomma bruciata.

L’allarme

I vigili del fuoco sono stati subito allertati ma nonostante l’intervento tempestivo, quando sono arrivati sul posto l’auto era già stata avvolta dalle fiamme che, con grande velocità, si sono estese anche ad altre due macchine parcheggiate accanto. Si tratta di una Golf che è andata completamente distrutta, l’abitacolo è stato divorato dalle alte temperature che hanno devastato i sedili e il cruscotto. Esplosi poi i vetri dei finestrini e del parabrezza così come uno dei copertoni. Danni ingenti anche per una Fiat 500 con gli effetti del fuoco sulla carrozzeria, incluso lo specchietto laterale inutilizzabile.

Gli accertamenti

I vigili del fuoco hanno avviato subito gli accert5amenti per stabilire le cause del rogo. Un testimone avrebbe riferito di aver visto «della benzina che finiva a terra e persone che scappavano». Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno effettuando le indagini per appurare se si sia trattato di un rogo doloso. «Ai piromani siamo abituati - sostiene Gianmario Chelo, presidente del comitato di quartiere- quattro mesi fa, a 100 metri da qui, hanno bruciato un’altra auto». In realtà l’intero quartiere ha subito diversi attacchi incendiari, soprattutto nella parte alta. E mentre le indagini vanno avanti, resta il danno per il proprietario della Renault, un anziano di 88 anni che abita a poca distanza dal punto in cui si è sviluppato l’incendio e che non ha sentito nemmeno gli agenti mentre bussavano alla porta della sua casa per avvertirlo del rogo.

