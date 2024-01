Notte di fuoco: tre auto distrutte 

Un’auto distrutta, un’altra danneggiata durante la notte a Maracalagonis. Le fiamme hanno aggredito due auto parcheggiate in via Dante e in via Della Libertà. A fuoco una Opel Corsa di una casalinga e una Rover 45 di un pensionato.

L'allarme è stato immediato con la mobilitazione dei Vigili del fuoco arrivati assieme ai carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu. I danni maggiori li ha riportati la Opel, rimasta distrutta. I militari, coordinati dal capitano Ignazio Cabras, hanno già interrogato diverse persone e esaminato le immagini di alcune telecamere.

A Settimo i carabinieri hanno invece denunciato un trentenne con l'accusa di aver dato a fuoco all’auto di un 45enne. Il giovane avrebbe agito a volto scoperto e sarebbe stato individuato attraverso le immagini di una telecamera. Secondo le indiscrezioni i due avrebbero litigato a causa di un cane. (red. pro.)

