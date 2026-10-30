Notte di fuoco: incendiate quattro auto

Quattro auto incendiate nella notte e il timore che dietro l’episodio si nasconda qualcosa di pericoloso. Un’antipatia, magari, oppure qualcosa che ancora non è noto (se non ai protagonisti) e sulla quale gli investigatori stanno già lavorando.

L’attentato è avvenuto tra giovedì e ieri alla periferia di Dolianova, nel giardino del bed&breakfast di proprietà di Efisio Dessì, 50 anni, nome noto alle cronache per un avvenimento recente: lo scorso giugno l’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia con l’accusa di aver coltivato illecitamente oltre 9mila piantine di canapa indiana alte tra i 50 e i 180 centimetri, tutte in avanzato stato di maturazione, in località Funtana e Pirastu, campagne del paese.

Ai domiciliari

Ricostruzione respinta dall’indagato, a carico del quale tuttavia la giudice delle indagini preliminari Elisabetta Patrito pochi giorni dopo aveva convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare in carcere, modificata in seguito con i domiciliari ma in un paese diverso.

Così Dessì non era presente nel b&b, collegato alla propria abitazione, quando qualcuno ha dato alle fiamme i quattro veicoli, e nessuno pare aver visto chi abbia innescato il rogo. Né si può sperare in un aiuto di qualche telecamera, perché in quella zona (pare) non ve ne sono di funzionanti lungo la strada pubblica e neanche in abitazioni private.

Indagini

Così adesso i militari, avvisati da una telefonata alla centrale di quanto stava accadendo, stanno cercando di capire movente e dinamica dell’atto intimidatorio. Perché di questo gli uomini dell’Arma sarebbero convinti: non si tratterebbe del gesto di un balordo che si è sfogato sui primi veicoli incrociati ma di un gesto ben preciso con un destinatario specifico. E tra le piste battute, alcune delle quali sotto traccia, ci sarebbe anche quella che riporta alla piantagione di marijuana.

L’arresto

Il blitz quattro mesi fa era scattato dopo una serie di appostamenti. Nel fondo di proprietà di Dessì erano transitati più veicoli e persone tra le quali Ignazio Atzeni, 58 anni, di Pimentel, entrato e trattenutosi a lungo in una serra dove, poco dopo, i carabinieri avevano trovato le 9mila piante divise in 54 filari, altre già estirpate e in via di essiccazione, attrezzature ritenute utili per la coltivazione e la raccolta del prodotto, ventilatori, sistemi di aerazione e ganci, strumenti per il confezionamento delle possibili dosi.

I due erano finiti in manette. Dessì aveva detto che il terreno era diviso in due parti, una (quello dove si trova la serra) di proprietà della madre e affittato ad altre persone (che però non aveva saputo indicare), l’altra di proprietà del fratello. E qui si trovava al momento dell’arrivo dei militari.

Su quella vicenda per entrambi, difesi dagli avvocati Herika Dessì e Ignazio Ballai, il processo proseguirà a Cagliari col rito abbreviato a novembre. Sull’episodio di ieri invece le indagini sono appena cominciate.

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