Un’altra notte di fuoco in Gallura e sono due gli episodi che hanno portato all’apertura di indagini da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia. Il primo avvenuto nei pressi di Porto San Paolo, località Stazzareddu, il secondo sulla Provinciale che collega Arzachena con Baia Sardinia. Il personale dell’Arma sta lavorando per ricostruire i due episodi che, stando alle prime verifiche dell’Arma, allungano la serie di atti intimidatori messi a segno nel nord est dell’Isola dai primi dell’anno. A complicare le cose, nella tarda serata di martedì, anche la segnalazione di due incendi (macchia mediterraneo e pascolo) a Sotza (Padru) e Golfo Aranci.

Il night Azzurra

L’episodio più grave sembra essere quello avvenuto intorno alle 6,30 di ieri lungo la Provinciale 52, poco lontano da Baia Sardinia. L’allarme è scattato quando qualcuno ha segnalato le fiamme e una colonna di fumo davanti al locale notturno Azzura Night Club. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Arzachena e dei Carabinieri. Le operazioni di spegnimento si sono concluse abbastanza rapidamente. I Vigili del Fuoco sono riusciti a contenere i danni. ll rogo ha interessato la parte dell’edificio più vicina all’ingresso, in particolare il cancello di legno.

I Vigili del Fuoco non hanno concluso gli accertamenti tecnici, ma l’incendio sembra avere una chiara matrice dolosa. Il titolare del night è l’olbiese Luigi Sanna, che in passato non aveva mai avuto problemi di questo tipo. Il personale dell’Arma sta cercando eventuali immagini di sistemi di videosorveglianza attivi nella zona. Tutte le ipotesi sono al vaglio dei militari.

Auto in fiamme

L’altro episodio allarmante, e ancora tutto da chiarire, è quello segnalato dopo le 23 di martedì sulla SP 87, poco lontano dalla località di Santa Giusta (Porto San Paolo). I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme che avvolgevano un pick up, il mezzo è andato completamente distrutto. I Carabinieri hanno accertato che è di poprietà di Chiara Scacchia, di Olbia. La propagazione velocissima del rogo fa pensare al dolo. Le indagini sono in corso.

