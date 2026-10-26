Notte di fuoco, distrutte tre auto 

Un messaggio scritto con il fuoco. Un avvertimento chiaro che, indirizzato presumibilmente a una sola persona, ha coinvolto anche i vicini di casa. Alla fine nell’incendio in via Tirso, alla periferia di Terralba, sono andate distrutte tre auto, mentre un quarto veicolo è stato leggermente danneggiato. Immediate le indagini dei carabinieri per cercare di fare luce sull’episodio della notte scorsa e cercare di risalire ai responsabili. La notte scorsa anche a Cabras un’auto è andata a fuoco.

L’allarme

Era circa mezzanotte e mezza quando i residenti in via Tirso sono stati svegliati da un rumore sordo. Subito hanno notato che diverse auto parcheggiate stavano andando a fuoco: sono stati momenti piuttosto concitati, in strada una nuvola di fumo e le fiamme sempre più alte. Nel rogo sono andate distrutte la Giulietta Alfa Romeo di Cristian Mura, cuoco 35enne, la T Cross di Susanna Tatti, 58 anni impiegata, e la Citroen C3 di Andrea Carta, 54 anni assicuratore. Danni più lievi alla Saab di Francesco Piras che è riuscito a spostare la sua auto prima che fosse troppo tardi. Immediato l’allarme, in via Tirso sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza tutta l’area. Sono stati avviati anche gli accertamenti per chiarire le cause del rogo e, da una primissima ricostruzione, sembra che il fuoco sia partito dalla Giulietta Alfa Romeo e poi si sia esteso alle altre auto. Al momento non sarebbero stati trovati inneschi, ma fra le ipotesi più plausibili al vaglio degli inquirenti c’è quella dell’atto intimidatorio.

Le indagini

In via Tirso sono intervenuti subito anche i carabinieri della stazione di Terralba e della sezione radiomobile della Compagnia di Oristano che hanno avviato gli accertamenti per fare luce su quanto accaduto. Sono stati sentiti a lungo anche i proprietari di tutte le auto coinvolte nell’incendio, inoltre gli investigatori dovranno esaminare le immagini delle telecamere della zona per cercare qualsiasi elemento possa essere utile a chiarire l’episodio.

Cabras

È stata una domenica notte di fuoco anche a Cabras. In località Pauledda un incendio ha danneggiato l’Alfa 156 di Claudio Pili, disoccupato, 64 anni. Anche in questo caso nonostante l’intervento immediato dei vigili del fuoco, l’auto è andata distrutta. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione locale .

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