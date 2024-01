Notte di fuoco, cinque auto distrutte 

Il quartiere è quella di Sa Minda Noa, villette e piccoli complessi residenziali eleganti e ben curati. Ma nella notte tra domenica e lunedì, i residenti hanno assistito a scene che difficilmente dimenticheranno e che li hanno portati improvvisamente in un altro mondo. Bagliori di roghi a ripetizione hanno illuminato le facciate delle case nel perimetro racchiuso tra le vie Melograno, Belgrado e Mosca. E persone hanno avuto paura, perché è stato un susseguirsi di allarmi, esplosioni e incendi di automezzi. Una sequenza di episodi durata diverse ore. A partire dalla 23 di domenica sono andate a fuoco due auto in via del Melograno, una in via Mosca e poi altre due in via Belgrado. Gruppi di persone, ancora tutte da identificare, si sono spostate da una zona all’altra del quartiere con inneschi e liquido infiammabile. Indisturbate hanno seminato il panico e causato danni per centinaia di migliaia di euro.

La sequenza dei roghi

È possibile ricostruire la sequenza dei fatti dagli atti delle indagini condotte dalla Procura di Tempio e affidate ai Carabinieri del Comando provinciale di Sassari e del Reparto territoriale di Olbia. Gli investigatori, che non si esprimono sul caso, sono estremamente preoccupati anche per ulteriori possibili sviluppi. Anche i rapporti dei Vigili del Fuoco sono preziosi per tentare di ricostruire la vicenda. La notte di fuoco inizia dopo le 23 di domenica. In via del Melograno vengono appiccate le fiamme sulla carrozzeria di un Audi Q8. L’auto viene completamente distrutta dal fuoco. È intestata a una società di autonoleggio olbiese intestata all’imprenditrire campana Barbara Rinaldi. L’Audi, però, è sempre stata usata dal marito della donna, Claudio Milo, anche lui imprenditore. In passato alcuni familiari della coppia sono stati presi di mira con atti intimidatori. Oltre all’Audi Q8 viene distrutta, per propagazione delle fiamme, una Lancia Y. Dopo circa un’ora parte un altro raid, messo a segno da soggetti diversi da quelli entrati in azione alle 23. Le fiamme vengono appiccate in via Belgrado. Vengono distrutti un pick up Ranger Ford intestato a una società riconducibile all’imprenditore Francesco Gambella e un Porsche Cayenne utilizzato dalla moglie dell’uomo. Ma prima di bruciare i due automezzi in via Belgrado, gli autori del raid incendiario passano da via Mosca e appiccano un altro incendio che danneggia un Mitsubishi Pajero di una persona, una donna, parente stretta dei Gambella. I Milo sono molto conosciuti a Olbia per l’attività del loro autonoleggio, ma è sicuramente più noto in città. Francesco Gambella, ex assistente di volo, sportivo e titolare di uno stabilimento balneare a Marinella. L’imprenditore (noto anche per iniziative filantropiche) dice: «Mi sono trovato in situazioni difficili, ho vissuto momenti di tensione in Africa. Ma questo non me lo aspettavo. Sono sempre in pace con tutti e non cambierò di certo ora questo modo di impostare la vita».

Le indagini

Stando alle indagini, i blitz di via Melograno e quelli successivi di via Belgrado e via Mosca, sono collegati. Come e perché, saranno gli investigatori a dirlo.

RIPRODUZIONE RISERVATA