Sassari.
06 febbraio 2026 alle 00:18

Notte di fuoco, bruciate due autovetture e una moto 

Due automobili e un motorino distrutti. È il bilancio dell’incendio che, ieri mattina intorno alle 5, ha destato paura tra i residenti di piazza Quadrato Frasso e via Seminario Vecchio. «Ho sentito uno scoppio e, quando mi sono affacciato, c’erano diverse fiamme e molto alte», riferisce un abitante del centro storico, poco distante da Sant’Apollinare. Le lingue di fuoco sono state viste in buona parte del quartiere.

Il rogo ha coinvolto una Ford e una Alfa Romeo, oltre a uno scooter, ma il fuoco sarebbe partito dalla seconda macchina coinvolgendo gli altri due mezzi. Dell’episodio colpisce la velocità con cui l’incendio si è propagato, rischiando tra l’altro di coinvolgere le case vicine, divorando lamiere, abitacoli e gomme, tanto che quando sono giunti i soccorsi dei vigili del fuoco, arrivati in breve tempo, non vi era più niente da salvare. Impressionano in particolare le condizioni degli interni, andati del tutto liquefatti tra cruscotti e sedili. E sono molto alte le possibilità che quanto accaduto sia di natura dolosa, anche perché sarebbe stata recuperata della diavolina, l’innesco da cui si sono sprigionate le fiamme. Sull’episodio indagano i carabinieri che stanno verificando se sussistano eventuali responsabilità.

