Notte di fuoco a Pirri e a San Bartolomeo: incendiate tre auto 

Una notte di fuoco e di paura in due diversi quartieri della città, dove sono state bruciate complessivamente tre auto: una a San Bartolomeo e due a Pirri.

Il primo allarme è scattato a San Bartolomeo per il rogo di una Toyota Aygo. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme prima che potessero provocare ulteriori danni. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di San Bartolomeo per i rilievi. I militari non escludono la matrice dolosa dell’evento.

Poco dopo a Pirri, ma sempre durante la notte, un altro incendio ha coinvolto due vetture, una Mini Cooper e una Lancia Ypsilon. Secondo una prima ricostruzione, le due auto erano parcheggiate in strada, una dietro l’altra con le fiamme che avrebbero coinvolto entrambi i veicoli. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per spegnere il rogo, mentre i carabinieri della stazione di Pirri si sono occupati dei rilievi.

Su entrambi i casi, sia di San Bartolomeo sia di Pirri, proseguono le indagini per chiarire la dinamica degli episodi. Secondo le informazioni raccolte e dopo gli elementi ravvisati dagli stessi Vigili del fuoco, i militari non hanno ancora escluso il dolo e l’intenzionalità. Fortunatamente non risultano coinvolte persone nei due incendi. Resta però la preoccupazione dei proprietari dei tre veicoli e dei residenti dei due quartieri.

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