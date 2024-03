Notte di fuoco a Olbia e Bultei 

A Olbia si taglia quota 18, nella notte è stata bruciata un'altra auto, ma gli incendiari ormai agiscono il tutto il Nord Sardegna, indisturbati. Poco prima delle 23 di martedì in un cantiere del territorio di Bultei, sono stati bruciati un escavatore, una gru e una pala, i danni causati dalle fiamme sono ingenti, si parla di oltre 100mila euro di attrezzature andate in fumo. Tutto in un una notte e ieri mattina, tra l’altro, un uomo che era stato arrestato per un rogo appiccato a Palau il 28 febbraio ha confessato tutto davanti al gip.

Olbia fuori controllo

Nella notte, intorno alle due, una persona è entrata in azione in una via del borgo turistico olbiese di Pittulongu. Le fiamme hanno avvolto una utilitaria, trasformandola in una sfera di fuoco. Le operazioni di spegnimento sono iniziate intorno alle due, dopo una segnalazione partita dalle abitazioni della zona. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza il sito e subito sono partite le indagini della Polizia di Stato. L’auto è in uso a una donna, Maria Diana. Non è chiaro se è lei l’obiettivo dei responsabili dell’incendio. Si tratta di una familiare delle vittime di un altro atto intimidatorio, avvenuto nei giorni scorsi in via Caboto, sempre a Olbia. Ieri mattina, a Tempio, il cuoco di Carbonia, Rossano Bullegas, ha ammesso di avere appiccato un incendio a Palau. L’uomo, difeso dall’avvocato Marco Petitta, ha garantito che risarcirà le vittime.

Blitz nel Goceano

Poche ore prima del raid di Olbia, in una cava di Bultei (località Sos Crabolos) sono stati bruciati tutti i mezzi di una impresa di Pattada. I danni causati dalle fiamme sono pesanti, soprattutto per un escavatore e una gru. L’intervento di spegnimento è stato effettuato dai Vigili del Fuoco di Bono. Sul fatto indagano i Carabinieri. A Pattada nell’ultima settimane sono stati bruciati altri due escavatori e un’auto.

Un appello

Tre consiglieri comunali di minoranza di Arzachena (Fabio Fresi, Francesca Pileri e Rino Cudoni) hanno chiesto la convocazione urgente dell’assemblea civica della cittadina, per affrontare il tema della sicurezza. Nei giorni scorsi è stato distrutto dalle fiamme un chiosco a Baia Sardinia. I tre si sono rivolti anche a Prefettura e forze dell’ordine.

