Uta.
01 novembre 2025 alle 00:27

Notte di fuoco a Macchiareddu 

In fiamme un deposito di un'azienda che ricicla rottami metallici 

Un pauroso incendio si è sviluppato nella notte tra giovedì e ieri nella zona industriale di Macchiareddu. In fiamme un deposito della West Recycling. Il rogo è divampato poco prima della mezzanotte, nello stabilimento che ha la sede nella settima strada, all’interno del territorio di Uta. L’importante azienda del settore tratta il recupero e la preparazione per il riciclaggio di rottami metallici.

L’allarme

L’allarme è stato dato da alcune persone, probabilmente lavoratori delle industrie in transito lungo la strada, che hanno notato il forte bagliore che proveniva da dietro i caseggiati dello stabilimento. La risposta alla richiesta dei soccorsi è stata immediata, dal Comando dei vigili del fuoco di Cagliari sono arrivati rapidamente diverse squadre e mezzi. Altrettanto celere l’arrivo dei colleghi del distaccamento di Iglesias, giunti in supporto a causa della complessità dell’intervento. Le squadre dei pompieri, arrivati con autobotti, carro schiuma, autofurgoni autorespiratori, autoscala e una cisterna ad alta capacità idrica, si sono trovati davanti a un muro di fuoco, che stava devastando una vasta area del deposito esterno e un capannone, dove erano accatastati i rottami di numerose lavatrici e altri vari apparecchi elettrici.

Al lavoro

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Siliqua, che hanno raccolto le prime informazioni sull’accaduto. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte, per garantire anche la sicurezza delle altre aree e delle aziende circostanti. Ai soccorritori è spettato un lungo ed estenuante lavoro, anche per via delle alte temperature sviluppate dai materiali altamente combustibili, eseguito con ininterrotti getti d’acqua e di schiuma estinguente, che ha avuto termine solo nella tarda mattinata di ieri. Fortunatamente, l’incendio è stato circoscritto velocemente, scongiurando il pericolo di coinvolgere anche alle altre zone del deposito, dove si trovavano collocati numerosi rottami di autovetture e altri materiali ferrosi. Quando gli ultimi focolai sono stati spenti, e il fumo diradato, agli operatori è apparso il disastro causato da una lunga notte di fuoco, composto da cenere, metallo fuso e lamiere accartocciate.

Durante le prime verifiche effettuate dai vigili del fuoco, al termine della bonifica, non sono state rinvenute tracce evidenti che possano determinare con certezza l’origine del rogo. I danni potrebbero risultare ingenti, vista l’estensione del rogo stimata oltre due mila metri quadri.

