Notte di fuoco: 3 auto distrutte 

Questa volta gli incendiari hanno fatto un errore, il fuoco che, poco prima dell’una di ieri, ha distrutto tre auto in via Caboto a Olbia non ha cancellato tutte le tracce dei responsabili del raid. Sono state bruciate una Mercedes, una Smart e una Punto, ma non la bottiglia di plastica che probabilmente è stata usata per cospargere di liquido infiammabile i mezzi parcheggiati davanti a una palazzina. Una situazione nuova rispetto agli altri quasi venti atti intimidatori messi a segno dal primo gennaio di quest’anno. Il personale dell’Arma dei Carabinieri ha a disposizione un reperto che potrebbe essere utilissimo per le indagini. La Procura di Tempio ha già avuto una prima relazione sui fatti avvenuti in via Caboto. L’atto intimidatorio ha causato danni per decine di migliaia di euro, le auto sono state completamente distrutte. I Vigili del Fuoco hanno potuto soltanto evitare che l’incendio investisse gli edifici di via Caboto davanti ai quali è stato appiccato l’incendio e per Olbia è stata un’altra notte di fuoco. Con il raid di ieri notte il conto dei mezzi bruciati sale a 18, considerando i primi tre mesi dell’anno. La situazione dell’ordine pubblico in città è abbastanza preoccupante, il rischio per molto olbiesi è quello di vedere l’auto di proprietà incenerita in strada.

Le vittime del raid

Difficile stabilire con assoluta certezza gli obiettivi dell’atto intimidatorio di via Caboto. Ma per i Carabinieri tutti gli elementi raccolti sembrano portare a un imprenditore olbiese, Simone Salis. La Smart incenerita veniva utilizzata da Salis, mentre la Mercedes è di proprietà della compagna. La Punto è invece di un uomo di cittadina rumena, Costantin Nichita, che, sempre stando ai primi elementi raccolti dagli investigatori, non sembra essere la persona presa di mira dagli attentatori. Il personale dell’Arma sta sentendo tutti le persone che vivono nella zona e i proprietari delle auto bruciate (i mezzi sono stati posti sotto sequestro). Salis non ha precedenti penali.

Pm al lavoro

La Procura di Tempio ha disposto accurate indagini scientifiche sulla bottiglia repertata dai Carabinieri. Anche una sola impronta digitale potrebbe essere utile per una comparazione con i dati di persone sospettate. Non si escludono collegamenti con gli altri incendi appiccati in città.

