Notte di festa rovinata dall’arbitro 

Cagliari (4-3-1-2) : Scuffet (47' st Aresti); Zappa, Mina, Obert, Augello; Nandez (47' st Di Pardo), Prati, Deiola (32' st Sulemana, 47' st Mancosu); Viola; Lapadula, Luvumbo (32' st Kingstone). In panchina Radunovic, Hatzidiakos, Wieteska, Azzi, Oristanio, Gaetano, Petagna, Pavoletti, Shomurodov. All. Ranieri.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Dodò, Milenkovic (21' st Quarta), Ranieri, Biraghi; Bonaventura (28' st Beltran), Mandragora (11' st Arthur); Ikoné (11' st Gonzalez), Barak, Castrovilli; Belotti (28' st Nzola). In panchina Martinelli, Christensen, Lopez, Infantino, Faraoni, Duncan, Kayode, Comuzzo, Parisi, Kouamé. All. Italiano.

Arbitro : Prontera di Bologna.

Reti : nel pt 39' Bonaventura; nel st 19' Deiola, 40' Kingstone, 44' Gonzalez, 58' Arthur (rigore).

Note : ammoniti Mandragora, Biraghi, Ranieri, Bonaventura, Nzola, Mina, Sulemana. Spettatori 16.412 (tutto esaurito), incasso 353.009 euro. Angoli 5-4 per la Fiorentina. Recupero 3' e 13'.

L’ultima sera di campionato può riservarti una sorpresa sgradita. Come un rigore dopo 13 minuti di recupero (esagerato) e farti perdere una partita che meritavi di portare a casa. Con uno stadio che prima di festeggiare l’uomo delle imprese impossibili, Ranieri, ha riservato all’arbitro Prontera un’uscita di campo al veleno. Finisce con la sconfitta numero 18 una stagione tormentata, che solo la vittoria di Reggio Emilia ha reso più dolce. La Fiorentina passa alla Domus nonostante al minuto 85 fosse sotto di un gol, bellissimo, del ventunenne Kingstone, attaccante zambiano della Primavera. Una distrazione difensiva e un rigore discutibile hanno deciso il match.

Ranieri comincia la sua ultima nel Cagliari con Obert e Mina centrali, Zappa a destra e Augello a sinistra, in mezzo Prati con Deiola e Nandez, Viola alle spalle di Luvumbo e Lapadula. L’inizio è da brivido, Ranieri piange per la straordinaria accoglienza che gli riservano lo stadio, i suoi giocatori, la Fiorentina e perfino l’arbitro. Mai vista una cosa del genere. Cagliari arrembante: al 6’, all’8’ e al 9’ i cross di Augello (2) e Luvumbo non sono agganciati da Lapadula. Al 16’ un bel tiro di Viola, su appoggio volante di Lapadula, finisce nella Sud. Fiorentina vicina al vantaggio al 20’: fiammata di Belotti di testa, sfuggito a Mina, e paratissima di Scuffet in tuffo. Al 26’ al centro della Nord compare uno striscione (“Giulini: pretendiamo rispetto, programmi e chiarezza, non basta la salvezza”) che fa capire il polso della curva. Il Cagliari vicino al primo gol con Deiola: corner di Viola da sinistra, irrompe il capitano nell’area piccola e palla alta. Contropiede rossoblù (28’), Lapadula per Luvumbo che, dal disco del rigore o quasi, calcia a colpo sicuro, Terracciano vola al “sette” e devia in corner. Da lì, palla a centro area, Deiola supera Terracciano ma il portiere si supera.

Cagliari straripante al 34’, Viola serve un pallone d’oro a Luvumbo, che da solo davanti a Terracciano centra… il portiere, l’azione prosegue, dal limite Prati cerca ancora il “sette”, palla alta. Però va in vantaggio la Fiorentina, Bonaventura riceve palla ai ventri metri, dal limite dell’area se la sistema sul sinistro e la indirizza dove Scuffet non arriva: 0-1, dedicato a Spalletti. I viola sfiorano il secondo gol con Castrovilli, in contropiede, grande intervento di Scuffet. Mandragora ostacola Scuffet (giallo), quindi - su un ribaltamento improvviso - il gol annullato ai rossoblù (46’) per fuorigioco di Lapadula.

La ripresa

All’11’ due cambi per italiano: più qualità con Nico Gonzalez e Artur, fuori Ikonè e Mandragora. Al 18’ il pareggio: il gol di Deiola viene annullato e poi concesso, dopo un lungo consulto in sala Var. Il capitano sfrutta un cross di Prati e di testa firma l’1-1. Lo stadio esplode, Italiano toglie Milenkovic per Martinez Quarta. Ammonito Bonaventura al 26’, fallo su Nandez. Italiano cambia ancora: Beltran e N’Zola per Belotti e Bonaventura. Al 33’ fuori Deiola e Luvumbo per Sulemana e Kingstone. Bel Cagliari, con Viola che di testa sfiora il palo. E Kingstone alla prima palla colpisce: in corsa, da sinistra, indovina un diagonale a rientrare che batte Terracciano, 2-1, delirio.

La Fiorentina comincia a spingere, non vuole perdere. Il cross di Biraghi coglie impreparato Mina e Nico Gonzalez pareggia con un tocco sulla linea. Lapadula segna un gol da 25 metri, ma in fuorigioco. Dalla panchina rossoblù sbucano Aresti, Mancosu e Di PArdo, quest’ultimo abbatte Beltraon quando il recupero è arrivato a 10 minuti. Il rigore di Artur rovina una serata di festa.

