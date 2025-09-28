Notte di droni e missili, quattro vittime a Kiev I caccia polacchi in volo 

Kiev. Un diluvio di bombe, dodici ore di raid: sabato è stata l’ennesima notte da incubo per l’Ucraina, sotto un attacco russo così massiccio da spingere la Polonia a far decollare i suoi jet per proteggere i confini. Almeno quattro morti a Kiev e 70 feriti in varie regioni del Paese il bilancio provvisorio di questo atto «vile», come ha denunciato Volodymyr Zelensky, mentre Mosca ha rivendicato di aver preso di mira soltanto «obiettivi militari».

Segnali di escalation che tengono in allerta l’Ue, dopo i nuovi avvistamenti di droni sospetti in Danimarca, a pochi giorni del vertice dei 27 a Copenaghen. Il leader ucraino ha chiamato in causa anche l’Italia, dicendo che potrebbe essere un prossimo bersaglio di incursioni dal cielo, ma il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rassicurato: «Putin non ci attaccherà».

Sono undici le regioni ucraine colpite dai raid russi. Nella capitale una ragazzina di dodici anni è stata ritrovata senza vita sotto le macerie di un edificio residenziale. Altre due persone uccise si trovavano in un istituto medico. Zelensky ha pubblicato foto di edifici residenziali in fiamme, e i giornalisti dell’Afp hanno visto i soccorritori usare macchinari pesanti tra i palazzi quasi distrutti. Secondo lo stato maggiore i russi hanno lanciato 643 droni e razzi, inclusi missili da crociera, sull’Ucraina orientale, centrale e meridionale. Varsavia ha chiuso il suo spazio aereo nei pressi di due città del sud-est, ha fatto decollare i caccia per monitorare la situazione e ha messo in stato di allerta i sistemi di difesa aerea terrestre: sistemi utilizzati nei giorni scorsi proprio per abbattere droni non identificati. Dopo i raid Zelensky ha parlato al telefono con Mark Rutte, discutendo anche di come rafforzare il programma Purl (Priority Ukraine Needs List) lanciato in estate da Usa e Alleanza Atlantica per consentire agli europei e al Canada di acquistare armi americane da spedire in Ucraina. Un sistema Patriot è arrivato a Kiev da Israele, altri due dovrebbero arrivare a breve, ha riferito Zelensky. Il governo danese ha deciso di vietare tutti i voli civili di droni in tutto il paese questa settimana per garantire la sicurezza del Consiglio Ue informale che si terrà a Copenaghen il primo ottobre. In precedenza l’esercito aveva confermato l’avvistamento di velivoli senza pilota sopra siti militari per la seconda notte consecutiva. La Russia ha sempre negato la responsabilità delle incursioni con droni e caccia o di pianificare di attaccare qualsiasi paese Nato, ma tra i membri dell’Alleanza si è fatta strada l’idea che Mosca voglia testare i tempi di reazione europea e dare prova della sua determinazione a raggiungere i suoi obiettivi in Ucraina.

