25 settembre 2025 alle 00:33

Notte dei ricercatori, studenti protagonisti 

Oggi e domani Nuoro diventa capitale della scienza con la Notte europea dei ricercatori - Sharper 2025. Due giornate ricche di eventi, all’insegna dell’innovazione, iniziativa co-organizzata da Sardegna Ricerche, Comune e Centro Europe Direct, con un programma fitto e multidisciplinare con incontri, laboratori, conferenze, spettacoli e momenti divulgativi. Si parte oggi con un ricco calendario di iniziative. Al centro, l’obiettivo di creare un ponte tra mondo della ricerca e comunità, a partire dalle scuole. Al mattino, appuntamento all’Exmè con il convegno su sport, salute e benessere. A seguire, numerosi incontri tra ricercatori e studenti degli istituti superiori, dove si parlerà di videogiochi, tecnologie digitali, Dna, genomica e nuove piattaforme di didattica scientifica. I più piccoli saranno coinvolti nei laboratori interattivi curati da Sardegna Ricerche e Crs4. In serata, spazio alla European Run-Walk Night, camminata scientifica verso il monte Ortobene. Venerdì si aprirà con la conferenza “Sapiens e altre sciagure” di Mario Tozzi, al Ten. Poi il Festival della civiltà nuragica, spettacoli scientifici in strada, il planetario dedicato all’Et e, in chiusura, il dj set “Il suono della ricerca”, che animerà via Roma fino a mezzanotte.

