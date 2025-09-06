Notte dei ricercatori alla Vetreria di Pirri 

Sarà l’ex Vetreria il teatro di “Sharper Night”, la notte dedicata al mondo della ricerca. L’appuntamento è per venerdì 26 settembre al Centro d’arte e cultura di Pirri: sarà l’occasione per scoprire da vicino la passione, le idee e le scoperte che animano il mondo della ricerca.

Il programma dell’edizione 2025 della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori è ricco e pensato per ogni età. Ci saranno laboratori interattivi che permetteranno di agire in prima persona e scoprire prototipi, facendo anche un viaggio nella storia della ricerca e innovazione. Tante le attività per giovani e giovanissimi: percorsi ludico-educativi su misura per bambini (3-5 e 6-11 anni) e adolescenti (12-17 anni). E poi talk e dialoghi per dei confronti con i ricercatori su temi scientifici e di attualità in modo chiaro e coinvolgente. L’organizzazione dell’evento è curata dalla Direzione per la ricerca e il territorio dell’Università di Cagliari con la collaborazione della Commissione Europea e della Fondazione di Sardegna. L’edizione dell’anno scorso ha raccolto consensi, seguendo quanto avviato nel 2020 con l’inaugurazione, sul Web per le limitazione imposte dalla pandemia, della manifestazione.

Ma come anticipo della Notte dedicata al mondo della ricerca ci saranno anche degli eventi a ingresso libero o su prenotazione. Giovedì 18 settembre ci sarà un seminario all’Orto Botanico “Passione Scienza Day: sulle tracce di antichi semi” e una conferenza “11.000 giorni in Tunisia” alla Casa della cultura di Monserrato. Mercoledì 24 settembre: visita guidata alla Cittadella dei Musei per scoprire le meravigliose cere anatomiche di Clemente Susini.

