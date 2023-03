Notte de Chelu sul podio nazionale 

Tra i primi tre mercatini italiani di Natale, la IX edizione di Notte de Chelu di Berchidda si aggiudica il riconoscimento del premio Italive.it - Il territorio dal vivo, nato per promuovere il turismo che valorizza il patrimonio di cultura, arte, paesaggio e tradizioni popolari, viaggiando tra sagre, manifestazioni e mercati. Tra i 3.468 eventi segnalati nel 2022 dai viaggiatori a Italive.it, Notte de Chelu è stato selezionato dalla giuria per la sua capacità di rappresentare la sintesi dei valori identitari del territorio e della sua gente e, il 28 marzo, volerà a Roma per ritirare il Premio 2022 dell'XI edizione di Italive.it.

«Commossi nel vedere che l'impegno della nostra comunità sia riconosciuto e omaggiato e grati a chi ci ha supportato, ai nostri ospiti, visitatori e curiosi che hanno premiato ciò che abbiamo costruito e fatto crescere con caparbietà e lavoro», commenta la Pro Loco Berchidda a cui sarà consegnato il premio durante una cerimonia nella capitale, accompagnata dal sindaco del paese, Andrea Nieddu. Da nove anni, nelle feste natalizie, Notte de Chelu trasforma Berchidda in una mostra a cielo aperto di presepi, realizzati dalla creatività di tutti gli abitanti del paese e allestiti negli otto rioni del borgo, tra le vie addobbate, le note dei cori di Nat ale, i piatti e i vini tradizionali, in un percorso di sapori e saperi che attira migliaia di visitatori.(t.c.)

