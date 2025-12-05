VaiOnline
Gallura.
05 dicembre 2025 alle 01:11

“Notte de Chelu”, Berchidda tra presepi e calici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In Gallura il primo appuntamento con gli eventi natalizi è Notte de Chelu a Berchidda, giunto alla dodicesima edizione, che nel fine settimana proporrà un viaggio tra presepi artigianali e tradizioni enogastronomiche. Alla scoperta degli otto presepi a grandezza naturale realizzati a mano e allestiti dagli abitanti di altrettanti rioni, tappe di un itinerario guidato, quest'anno, dalla Stella cometa e arricchito da due nuove installazioni, il presepe di Norcia e quello popolare napoletano. L’evento è anche un percorso tra i sapori e i saperi del patrimonio agroalimentare e vinicolo della comunità, con degustazione di piatti e prodotti tipici.

Ad Arzachena apertura del Villaggio di Natale e cerimonia di accensione dell’albero, in occasione della festa dell’Immacolata. Il cuore della festa è piazza Risorgimento, dove dalle 16 alle 20 è in programma la grande parata accompagnata dal ritmo travolgente della Funky Jazz Band, spettacoli di animazione, sketch comici, momenti musicali. Immancabili le proposte gastronomiche a base di frittelle lunghe, panini con cioccolata, panini con salsiccia, hot dog, patatine e dolcetti. Nel calendario arzachenese anche le manifestazioni di Porto Cervo che si apriranno mercoledì 10 dicembre nella Passeggiata col mercatino di Natale, l’accensione dell’albero e momenti di spettacolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

X Factor

La gioia di eroCaddeo, secondo dopo Rob

l D’Errico, Pintore
regione

Gestione dell’acqua, il futuro è un rebus

Abbanoa restituirà 222 milioni di capitale per evitare la gara Ue: dubbi sulla soluzione 
Alessandra Carta
La crisi

«Opere su Lerno e Bidighinzu? Non bastano»

Zirattu (Anbi): per alleviare la sete serve la diga sul rio Badu Crabolu 
Mariangela Pala RIPRODUZIONE RISERVATA
Il caso

Il Ministero conferma: «Non abbiamo trovato i missili finiti in mare»

Confermate le limitazioni alla navigazione davanti alla costa di Ogliastra e Sarrabus 
Enrico Fresu
La finale

L’abbraccio di Sinnai: «Oggi è nata una stella»

Al Teatro comunale e nella tenda della Protezione civile con i fan scatenati al televoto: «Per noi ha trionfato lui» 
Francesco Pintore
La legge

Riforma edilizia Dal Governo primo via libera

Salvini: regole più chiare L’Ance: segnale importante 