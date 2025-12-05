“Notte de Chelu”, Berchidda tra presepi e calici 

In Gallura il primo appuntamento con gli eventi natalizi è Notte de Chelu a Berchidda, giunto alla dodicesima edizione, che nel fine settimana proporrà un viaggio tra presepi artigianali e tradizioni enogastronomiche. Alla scoperta degli otto presepi a grandezza naturale realizzati a mano e allestiti dagli abitanti di altrettanti rioni, tappe di un itinerario guidato, quest'anno, dalla Stella cometa e arricchito da due nuove installazioni, il presepe di Norcia e quello popolare napoletano. L’evento è anche un percorso tra i sapori e i saperi del patrimonio agroalimentare e vinicolo della comunità, con degustazione di piatti e prodotti tipici.

Ad Arzachena apertura del Villaggio di Natale e cerimonia di accensione dell’albero, in occasione della festa dell’Immacolata. Il cuore della festa è piazza Risorgimento, dove dalle 16 alle 20 è in programma la grande parata accompagnata dal ritmo travolgente della Funky Jazz Band, spettacoli di animazione, sketch comici, momenti musicali. Immancabili le proposte gastronomiche a base di frittelle lunghe, panini con cioccolata, panini con salsiccia, hot dog, patatine e dolcetti. Nel calendario arzachenese anche le manifestazioni di Porto Cervo che si apriranno mercoledì 10 dicembre nella Passeggiata col mercatino di Natale, l’accensione dell’albero e momenti di spettacolo.

